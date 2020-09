La radiografía de Herrera sobre la situación en España tras seis meses del estado de alarma

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando la situación que se vive en España seis meses después de que Pedro Sánchez decretase el estado de alarma por el impacto de la covid-19 en nuestro país. En este sentido, Herrera ha avisado de que esta ola por la que estamos atravesando no es la misma que la de marzo pero que los datos son también preocupantes: "Muchas cosas que tengo que contar son sobre la covid-19. Esta ola no es la misma que antes, pero es lógico que si sacas a la gente a la calle suben los contagios, aunque no toda la culpa es del Gobierno".

La fotografía de Herrera de la España actual

Un dato sobre estos seis meses ha llamado mucho la atención a Herrera, y es que la tasa de mortalidad ha bajado mucho respecto al comienzo de la crisis: "Tenemos el 97% menos de muertos que en marzo. Esto se debe a muchos factores pero sobre todo porque a principios de la pandemia pensábamos que esto era una gripe".

En este sentido, Herrera ha hecho una fotografía de la realidad económica y social que vive nuestro país y millones de españoles después de estos duros meses luchando contra la pandemia: "Hoy se cumplen seis meses desde la declaración del estado de alarma. Ha pasado medio año muy intenso que nos obliga a plantearnos en qué punto estamos: estamos metidos en una de las peores recesiones de nuestra historia, con miles de familias sin saber nada del Ingreso Mínimo Vital y tampoco de los ERTE. A esas familias hay que sumar cuatro millones de personas y también los que se encuentran en el limbo de los ERTE".

Las claves de Herrera sobre la situación en España

El comunicador también ha subrayado que los próximos días van a ser claves para saber si la vuelta los colegios se ha hecho de forma correcta o comienzan a aparecer los brotes en las aulas de nuestro país: "Comenzamos la segunda semana de colegios en gran parte de España y va a ser el mejor momento para saber si hemos hecho la vuelta al colegio de una manera correcta o nos hemos precipitado".

Por último, Herrera ha hecho referencia al último aviso de la OMS, que ha pedido que las personas no se saluden con el codo, ya que se produce un contacto que puede derivar en contagio: "Ahora que nos habíamos acostumbrado al codo tenemos que cambiar de tendencia y llevarnos la mano al corazón como Julio Iglesias encima de un escenario dirigiéndose a su público".

