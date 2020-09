Herrera, sobre la “mucosidad” de Fernando Simón: “Me lo paso todo por aquí”

El periodista Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', se ha referido este viernes a una de las noticias del día y que tiene como protagonista al director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.Este se ha vuelto en personaje público antes de que estallase la pandemia en España, donde informaba del estado de la pandemia a nivel nacional y a nivel mundial.

Los primeros meses se resumía en contar qué sucedía en Italia y en otros países afectados, pero la epidemia llegó a nuestro país con una gran incidencia y se tuvieron que tomar decisiones, como el confinamiento o la desescalada, donde él tenía que estar presente.

Aunque en más de una ocasión se ha visto envuelto en más de una polémica, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como el presidente de Gobierno Pedro Sánchez han salido en su defensa, distanciándose de las críticas que parte de la opinión pública ha hecho a Simón durante los últimos meses.

Kiko Huesca / EFE

Las polémicas de Fernando Simón

Una de las polémicas más sonadas ha sido la que ha tenido que ver con el uso de mascarilla. Hace meses fue él quien dijo su baja efectividad, y ahora en cambio su uso es obligatorio. Pero una de las imágenes más curiosas que ha protagonizado a Simón ha sido cuando antes de empezar su rueda de prensa habitual en el Ministerio de Sanidad se atragantó con una almendra.

JAJAJAJA No es coronavirus, es que “me he comido una almendra justo antes de empezar”. Ese ataque de tos de Fernando Simón.



pic.twitter.com/buJFvwhbYu — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) May 2, 2020

Aunque pidió disculpas a la opinión pública y quedó en nada, las redes explotaron con la versatilidad de Simón, quien se ha convertido una de las personas más conocidas de toda la pandemia. En esta ocasión, Carlos Herrera ha hecho referencia a la última polémica que ha envuelto a Simón. Y es que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido protagonista por una pillada en plena rueda de prensa. En concreto, los micrófonos de diversos medios cogieron este testimonio: "Voy a meterme el dedo en la nariz".

Fernando Simón: "Voy a meterme el dedo en la nariz". pic.twitter.com/9pN4nndShb — El HuffPost (@ElHuffPost) September 10, 2020

La respuesta de Herrera

El director de 'Herrera en COPE' este viernes le ha querido dejar un mensaje claro a Simón en referencia a esta actitud que ha mostrado en plena rueda de prensa. "Simón vuelve a ser noticia no por los datos que ofrece, sino por algunas cosas que dice y que solo entiende él. No se sabe a qué responde, alguna mucosidad, me lo paso todo por aquí...", con un tono que ha lamentado.

También te puede interesar

La pillada a Fernando Simón cuando esperaba una pregunta: "Voy a meterme el dedo en la nariz"

Iker Jiménez, perplejo por las últimas palabras de Fernando Simón: "No entiendo nada"