¿Qué puedo hacer si no recibo el voto por correo y no estoy en el domicilio que puse en la documentación?

El director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' con el fin de analizar en qué situación se encuentra la tramitación del voto por correo en nuestro país. Recordamos que quedan apenas 13 días para la cita a las urnas.

Plantea Herrera si todos los que solicitaron el voto por correo van a recibirlo a tiempo. Y la respuesta es afirmativa. "La ciudadanía tiene que estar tranquila de que todos los plazos se van a cumplir", afirma el director adjunto de operaciones de Correos.

Alonso Nistal también ha explicado que no hay retraso como tal en la tramitación de estos votos aunque "los censos electorales tienen de plazo de 3 al 16. Por tanto, estamos en plazo".

En el caso de que algún ciudadano haya cambiado de domicilio, indica Alonso Nistal, "puede acercarse a cualquier oficina de Correos a pedir que se les vuelva a pedir la documentación al lugar que se precise".

"Se están adoptando medidas adicionales y extraordinarias"

Alonso Nistal ha señalado que se ha reforzado la plantilla "con volúmenes que no he visto en 30 años y se están adoptando medidas adicionales y extraordinarias que no tienen precedentes en el estatus del periodo electoral".





Correos, que nunca facilita datos parciales sobre los votos por correo que se han solicitado o que se han emitido, sólo hará públicas las cifras definitivas cuando haya acabado el proceso. José Luis Nistal sí que ha indicado que "hay una mayor afluencia de solicitudes y que se han batido los registros de comicios anteriores". Escucha aquí la entrevista completa en el audio disponible a continuación.

"Todavía no podemos aseguran de qué volumen hablamos porque estamos en plazo de solicitud", ha concluido en 'Herrera en COPE.

El plazo concluye el 20 de julio

El solicitante tiene de plazo hasta el jueves, 20 de julio, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España.

En este proceso electoral, el elector, al depositar el voto por correo, deberá identificarse mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducir, tarjeta de residencia o cualquier otro documento válido que permita identificarle. El personal de Correos procederá a la comprobación.

Correos recomienda a la ciudadanía no esperar hasta última hora para realizar el voto por correo. La compañía hace este llamamiento para agilizar los trámites y evitar esperas ante la alta afluencia prevista en sus oficinas.

