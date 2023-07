Luis Del Val, sobre el cara a cara de Sánchez y Feijóo: "No va a ser uno de esos emocionantes encuentros"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en el debate de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que va a tener lugar esta misma noche. Un cara a cara que va a ser decisivo en la carrera electoral a menos de dos semanas de las votaciones.

Por su dilatada experiencia, Manolo Lama sabe muy bien que esos partidos de fútbol, que van precedidos de un par de semanas de gran expectación, apasionadas profecías y acalorados argumentos, suelen cristalizar en una aburrida decepción. Y albergo la impresión -seguramente equivocada, porque siempre suspendí las oposiciones a profeta- de que el debate de esta noche no va a ser uno de esos emocionante encuentros con prórroga y triunfo a base de penaltis.

Tanto Pedro I, El Mentiroso, como Alberto Feijó, El Aburrido, son bastante conocidos en el terreno de juego, sus regates son previsibles, y es muy difícil que a estas alturas del campeonato de Liga vayan a cambiar de táctica. Si Pedro I, El Mentiroso, te puede irritar por esa seguridad de chico al que no se le pasa por la cabeza que ninguna chica le diga que no quiera bailar con él en la verbena, Alberto Feijó, el Aburrido, ya sabes que se va a comportar como un contable monótono y formal, y que no va a faltar un euro en la caja.

Puede que no sea el acompañante preferido para echar una cana al aire, pero tampoco va a ser ese tipo que llega tarde, casi te hace perder el vuelo, o va a organizar una bronca en el hotel, a causa de una toalla, o, en su versión positiva, se pondrá tan simpático en el mesón, que unos clientes os invitarán a una fiesta en su casa.

Si no viniera lastrado por las ventas de tantos coches usados que nos dejaron tirados en la carretera, y, algunos, ni siquiera estaban asegurados, le compraríamos el coche al que tiene más desparpajo, que es Pedro I, El Mentiroso. Pero viene el contable, o sea, Feijó, y ya sabes que una conversación con él no van a ser las fiestas patronales de tu juventud, pero también proyecta cierta confianza de que el coche que te ofrece no se va a descacharrar a los veinte kilómetros.

Otra de las circunstancias, que ocurren en estos encuentros, es que el forofo no sólo es partidario de su equipo, sino sectario. Es decir, que si al delantero le pegan una patada dentro del área y el delantero es del equipo contrario, el forofo dirá que se ha tirado al suelo. Y, si el delantero es del equipo propio y, efectivamente, simula una patada inexistente y se tira al suelo, el forofo gritará, indignado, que es penalti. En estas circunstancias, creer que se van a producir conversiones, es una utopía.

