La primera clave del día de Carlos Herrera: ¿cómo llegan PP y PSOE a las elecciones andaluzas del 19-J?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la convocatoria electoral en Andalucía para el día 19 de junio y por la postura del Gobierno respecto a las denuncias del independentismo y que afectan de lleno al Centro Nacional de Inteligencia.

En clave electoral, el director de 'Herrera en COPE' ha comentado algunas claves de los próximos comicios en Andalucía: "Las elecciones en Andalucía no son solo andaluzas, son algo más. El calendario político tiene una nueva cita, el 19 de junio. Digamos que no hay sorpresa, es una adelanto que ha sido adelantado por la cábalas de los que pensábamos que la dinámica del Gobierno andaluz era ir hacia esto. Todo tiene su explicación: los Presupuestos que Vox rechazó junto al PSOE tienen mucho que ver. Si las elecciones se van a otoño, es complicado tener unos Presupuestos adecuados para el año 2023, algo que sería una mala noticia por la situación que atravesamos en España".

"Ahora, seguramente que el PP ganará en número de diputados, pero formar gobierno será otra cosa. Sin el apoyo de Vox, la legislatura estaba agotada. Ahora la idea es conseguir un número mayor que toda la izquierda junta para no depender de Vox", ha señalado el comunicador respecto a los números que se pueden manejar en el Partido Popular. Además, Feijóo se ha referido a cómo pueden afectar estas elecciones al nuevo líder de los populares: "Estas son las primeras elecciones de Feijóo, que si consigue un gobierno en solitario en Andalucía sin Vox se abre mucho camino".

También se ha referido a cómo llega el Partido Socialista, que en estas elecciones se presentará bajo el liderazgo de Juan Espadas: "El PSOE tiene mucho suelo electoral, pero Juan Espadas todavía no tiene controlado todo el aparato. Ahora les pesa mucho la corrupción, aunque Juan Espadas no tenga nada que ver con eso. Ir con Podemos, Adelante y toda la purria ideológica parece no ser una buena idea".

En cuanto al caso del supuesto espionaje del CNI a varias decenas de líderes independentistas, Herrera ha reiterado que el Gobierno ha decidido dejar vendido al CNI para apoyar la teoría del independentismo, clave para mantener a Sánchez en el Palacio de la Moncloa hasta las elecciones generales de finales de 2023: "Indignación en el CNI. Sánchez les ha puesto a los pies del separatismo. El Gobierno se ha sumado a la denuncia de los independentistas. Bolaños aceptó la sospecha sobre un órgano vital del Estado. Claro que hay nervios en el Gobierno, pero si tú gobiernas con formaciones que quieren destruir España no puedes esperar otras cosas. Por eso te tienes que mover como una culebrilla".