El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué supondría modificar el delito de terrorismo en el código penal

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otros asuntos, por las palabras de Sánchez sobre la amnistía y los delitos de terrorismo.

Cataluña en estado de emergencia por sequía

"Ayer hablamos de la sequía, ya están en vigor en Cataluña las restricciones por sequía extrema. De media, en un hogar, no se pueden superar los 200 litros por persona y día. En algunos pueblos de Andalucía, llevan tiempo con cortes de agua a determinadas horas".

Y es que, "como escuchamos ayer, la política no ayuda porque en Cataluña entran en emergencia por sequía extrema después de 15 años de no haber invertido dinero en políticas hidráulicas. El problema es que los gobiernos duran cuatro años y este tipo de obras son proyectos que puedes hacer si los pactas para que a los cuatro años siga el proyecto", añadía.

Las palabras de Sánchez sobre el delito de terrorismo

En materia política, "en Bruselas, ayer hubo un momento en el que Sánchez puso en marcha la maquinaria para implorar a Puigdemont que le apruebe la ley de amnistía. Sánchez dijo que el independentismo no es terrorismo y de forma paralela, sugirió que si hace falta, se modifica en el código penal el delito del terrorismo".

"Si no es terrorismo, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué tanta ley? El independentismo no es terrorismo, pero sí hay independentistas que pueden ser terroristas", se preguntaba Carlos Herrera.

"El PSOE va a sondear la posibilidad de convencer a Junts de aprobar la ley como está y de forma paralela modificar en el código penal el delito de terrorismo, lo cual es romper otra línea roja más, especialmente sangrante. Sánchez ha empezado el ceremonial de cortejo a Puigdemont", añade el comunicador.

Herrera recuerda que "el propio Sánchez salió a decir que lo del proces no es terrorismo y que su ley de amnistía servirá para dar impunidad". "A este paso, con este Sánchez no vamos a necesitar jueces porque ya lo decide él. Si se empeñan en retocar el delito de terrorismo, más de 150 presos terroristas podrían salir de las cárceles. Gente que no apretó el gatillo, pero sí tuvo que ver con asesinatos, por ejemplo, de ETA".

"Este retoque de la ley podría ser el equivalente a los violadores del sí es sí. Delincuentes a los que les toca la lotería por leyes aberrantes de este Gobierno", sentencia.