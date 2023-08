El primer sonido del día en Herrera en COPE: las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos.

"Vaya por delante que Pedro Sánchez no deja nada al azar", comienza Antonio Herráiz este miércoles, "ningún movimiento del presidente es casual y todo lo que hace tiene su intención y su interés". El comunicador recuerda que "no hace falta irse muy lejos": "Basta con analizar el adelanto electoral de las elecciones del 23J con media España modo desconexión total". "Después de estar en Lanzarote, Sánchez podía haber escogido cualquier lugar para pasar su segunda semana de vacaciones", analiza el presentador de 'Herrera en COPE'.

Al comunicador, "así a bote pronto" se le ocurre "un largo listado de destinos". "Los hay con total seguridad garantizada, mira Las Marismillas en Doñana, tanto que le preocupa el Parque Nacional a Sánchez, cualquier isla en La Gomera, ahora que ya tienen luz, en una villa privada de Ibiza tampoco se tiene que estar mal y fuera de España, pues sueñen lo que quieran porque cualquier destino está al alcance del presidente", señala Antonio Herráiz. "Pero no", recalca, "se ha ido a Marruecos a pasar unos días con su familia alojado en un hotel de lujo".

"Ya están los corifeos de Moncloa con un grito uniforme", destaca el presentador de 'Herrera en COPE': "El presidente se puede ir donde le dé la gana". "No les falta razón", analiza, "si no fuera porque con Sánchez todo o casi todo tiene una cara B". Para el comunicador, "ese viaje supuestamente privado arrastra asuntos aún no resueltos".

"Llega 15 meses después de que estallara el caso Pegasus en el que el propio Gobierno denunció que el móvil del presidente y el de otros ministros había sido espiado, le habían robado parte de la información, y luego una comisión del Parlamento Europeo vinculó ese espionaje directamente a Marruecos y luego está el asunto del volantazo de España con el Sáhara alineándose con las tesis de Rabat en una concesión histórica que todavía está por ver su repercusión, de momento las aduanas de Melilla siguen cerradas más de un año después del compromiso", apunta.

¿Verse con Mohamed?

Antonio Herráiz señala que "la información oficial y oficialista puntualiza es un viaje privado": "Sánchez y su familia volaron en un vuelo regular y se lo ha costeado Sánchez de su bolsillo". "Bueno si se va a ver con Mohamed esto no se queda en el aire", restaña, "según la prensa marroquí no van a estar lejos, en alguno de los momentos del viaje de Sánchez se acercará incluso a una veintena de kilómetros, no más".