El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': las protestas que marcaron el homenaje a las víctimas del 17-A

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última hora de los incendios y lo ocurrido ayer en el homenaje a las víctimas del atentado del 17-A.

"Ya se han quemado más de 21.000 hectáreas entre Castellón y Alicante", ha comenzado apuntado el presentador, al tiempo que recordaba que "ahora se espera conocer todos los detalles de lo que sucedió en Bejís con ese tren que tuvo que dar marcha atrás por las llamas. Ahora toca saber qué pasó realmente. Con un incendio que se vino arriba de forma tan virulenta, tomar decisiones rápidas y acertadas no era fácil. Lo que está claro es que tanto lo que se quedaron en el tren como los que empezaron a transitar por las vías las pasaron realmente canutas. Veremos qué sale de la investigación en marcha".

Qué ocurrió durante el homenaje a las víctimas de los atentados de las Ramblas y Cambrils

Por otro lado, ha desgranado lo ocurrido en el acto de homenaje a las víctimas del atentando de las Ramblas y Cambrils: "La vergüenza ajena que quien más y quien menos ha experimentado en las últimas horas al comprobar como el fanatismo de los independentistas catalanes es capaz de boicotear un acto en homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña. Se cumplían 5 años de los atentados de las ramblas y Cambrils y se recordaba a los 16 muertos. Se estaba guardando un minuto de silencio, de lo que si tienes dos dedos de frente, lo que te pide el cuerpo es respectarlo".

"Los del lacito amarillo irrumpen allí para aplaudir a la imputada por prevaricación Laura borras y para cantar consignas conspiranoicas. Los que sí habían ido a guardar el minuto de silencio aguantando el tipo. Qué me dicen de esa Laura Borrás a la que han tenido que echar los propios separatistas del cargo, aún estando imputada por corrupción, se negaba a dimitir. Cuando ve que los suyos están pisoteando el minuto de silencio, coge la señora y se pone a jalearlos. Han perdido por completo el sentido de la vergüenza. Algunos después se encararon con los familiares de las víctimas, con aquellos que han perdido a un familiar. Colau, Rufian y algún que otro periodista dicen sentirse abochornados, pero lo cierto es que han tenido que esperar a ver lo de ayer para ver lo que hay detrás del lacito amarillo. No son cuatro locos que se han quedado atrapados en el pasado, son unos tipos que están dentro del gobierno de Cataluña. ", ha desgranado Barbosa.

Y también en clave política apuntaba: No esperen que el gobierno se ponga muy crítico con el separatismo catalán porque no es cuestión de enfadar a sus socios parlamentarios. El ejecutivo a lo que ha dedicado las últimas horas es a dar a entender que sus medidas van en la buena dirección. Una semana después de la aplicación del plan de ahorro, la ministra Ribera dice estar tremendamente orgullosa. El sentido común dice que si se ahorra es mejor, dio los datos de consumo eléctrico, pero no los de gas que se usa para ello, cuya demanda sigue disparada".