El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': cuándo podría entrar en prisión José Antonio Griñán

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la confirmación de la sentencia de los ERE por parte del Tribunal Supremo.

El presentador ha comenzado la jornada actualizando la situación de los distintos incendios forestales que asolan España, destacando que se ha estabilizado el de Guadalajara, así como el de Mijas, en Tenerife tiende a ser controlado y permanece activo el de Almonte, en Huelva.

En clave política, la jornada pasa por la ratificación de la sentencia de los ERE: "Conocido que el Supremo ha confirmado las condenas a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude de los ERE; una vez que el Alto Tribunal pone a Griñán con un pie y medio en la cárcel, la pregunta es cuándo va a entrar en prisión. La ausencia de una decisión unánime es a lo que se van a agarrar las defensas"

"El fallo del Supremo confirma que de 2000 a 2009 la Junta recurrió a un sistema fraudulento -que el propio aparato socialista había creado-, para el rescate de empresas en situación de crisis. Son las conocidas como transferencias de financiación que no son otra cosa que el reparto opaco y arbitrario de cientos de millones de euros para crear una red clientelar. Y todo con un objetivo claro: mantenerse en el poder en Andalucía. Y todo con el consentimiento y el conocimiento de los ex presidentes Chaves y Griñán. 680 millones de euros el fraude que repartieron entre empresas y afines a la causa y algunos decidieron que la mejor manera de utilizarlo era en fiestas, cocaína y prostitutas", recordaba Herraiz.

Respecto a las condenas, "en cuanto a Chaves: el Supremo confirma la condena de 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Para Griñán son 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La sala de lo penal del Supremo también envía a prisión a cuatro ex consejeros socialistas".

"La sentencia, una vez que se notifique, es firme. Queda la opción de presentar un recurso de apelación. Para penas de por encima de 5 años no se atiende a una suspensión de la condena, aunque haya recurso por lo que cuando decimos que tiene pie y medio en la cárcel, si atendemos a la parte estrictamente jurídica debería ser así. El abogado no cierra la puerta a solicitar el recurso, que tendría que firmar el propio Pedro Sánchez. Es adelantar mucho, pero indultaron a Junqueras y compañía, claro que van a activar todos los mecanismos para el indulto y si Sánchez tiene ocasión no hace falta dudar que concederá ese indulto", añadía el presentador de 'Herrera en COPE'.

En cuanto a la parte política, "es cierto que los condenados no tienen ahora mismo ningún cargo político y el PSOE andaluz ha recibido su castigo en las urnas, no hay mayor castigo que la democracia te saque del poder. Pero es mayor escándalo de corrupción de la historia de España, tanto cuantitativa como cualitativamente. Chaves y Griñán no se han enriquecido personalmente, es el manual de todos los directivos del PSOE. Al margen del cariño personal, debe primar la sentencia. Hay mucha gente a la que da cierta pena o lástima que Griñán entre en prisión pero la ley está para cumplirla y debe ser igual para todos. El PP de Andalucía no ha querido hacer sangre de este hecho. Moreno ni siquiera lo recordó durante la campaña. Ahora Nuñez Feijóo se limita a recordar la evidencia".