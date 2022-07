El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': cómo solicitar el bono cultural para jóvenes de 18 años

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las conclusiones que se pueden sacar tras el Comité Federal del PSOE.

Este 25 de julio, día de Santiago Apóstol, el presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado repasando los distintos incendios activos en España, destacando los de Tenerife, Ávila, Zamora y Burgos. En clave política, la noticia pasa por el Partido Socialista: "Echa a andar la nueva estrategia del PSOE, redefinida en el Comité Federal. No se puede hablar de renovación, porque ya me dirán qué renovación es encomendar a Patxi López la portavocía en el congreso o colocar a la ministra de Hacienda como número 2 del partido. Una nueva etapa que ha impulsado Sánchez acorralado por la derrota en Andalucía y por las malas perspectivas que le auguran las encuestas. De puertas hacia fuera no va a cambiar nada, y lo vamos a ver, y de puertas hacia dentro tampoco".

"Al margen del baile de caras y nombres, en el PSOE todos los movimientos van a estar dirigidos y controlados por Pedro Sánchez. Tiene todo el poder, no se atisba ni un mínimo de autocrítica y se vio en el comité federal donde nadie levantó la voz. Estamos a 10 meses para las municipales y autonómicas y este tiempo se van a ir cerrando candidatos y listas electorales. ¿Dónde están todos los que les escama que Sánchez vaya de la mano de Bildu como socio prioritario? Pues eso, callados de cara al líder y temblando porque saben que ese tipo de pactos les van a castigar en las urnas. Lo inmediato, lo confirmó el propio Sánchez en el comité federal. A lo largo de esta semana van a registrar en el Congreso una proposición de ley para tramitar el impuesto a las grandes compañías energéticas y también a las entidades financieras", ha analizado Herraiz.

Ya se puede solicitar el bono cultural

Y es que, en los últimos meses, "los anuncios se suceden, pero luego la realidad difiere de lo anunciado. Ahí está esa previsión de recaudar 7.000 millones de euros en dos años, que, si después no se alcanza, habrá tratarán de buscar una excusa, pero la publicidad ya está hecha. Y hoy el Gobierno estrena el bono cultural. Esta es otra de las regalías de Pedro Sánchez para tratar de comprar voluntades en esta recta final de la legislatura. Lo anunció en octubre del año pasado y su puesta en marcha se le ha hecho bola al ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha ido posponiendo plazos hasta su estreno a lo largo de este lunes".

"Este bono cultural es una tarjeta monedero de 400 euros, un cheque que van a poder gastar los jóvenes de 18 años. Son medio millón de jóvenes que han alcanzado este año la mayoría de edad y que, por tanto, van a poder votar por primera vez. Por tanto, solo se van a poder beneficiar los que tengan 18 años. Si tienes 17 y no cumples años en lo que queda de 2022, nada, y si tienes 19, 20 y en adelante, tampoco. Aunque seas igual de joven que los de 18 y tengas las mismas inquietudes culturales. No tienes la opción de votar por primera vez el próximo año, por lo que tampoco te puedes beneficiar del bono cultural. Estas son las condiciones que habrá que ver cómo se van poniendo en marcha y que dejan claro el objetivo. Intentar reclutar para la causa, para la causa socialista, a los que voten por primera vez. Aquí no distinguen entre ricos y pobres, como les gusta a hacer casi siempre", ha desgranado el presentador.

Respecto a cómo solicitarlo, Herraiz explica lo siguiente: "Los que se quieran beneficiar lo primero que tienen que tener es el certificado digital. Si no disponen, se lo descargan en la web. Y con ese certificado digital se pueden apuntar en la página que ha habilitado el ministerio de cultura Se puede solicitar desde hoy y hasta el 15 de octubre y tu tarjeta se activa con esos 400 euros. 200 euros los pueden gastar para cultura en vivo, es decir, conciertos, cines, museos o una obra de teatro. 100 para productos físicos, libros, revistas, discos, CDs DVDs… y otros 100 para productos digitales como suscripción a una determinada plataforma audiovisual. Y las empresas que quieran entrar en este bono tienen que adherirse".