Su hermana murió con 23 años y Ángel se hizo una pregunta que marcaría su vida: "Trabajaba en un fondo de inversión y decidió dejarlo todo"

Hay historias que nacen del dolor para convertirse en un faro de inspiración. La de Ángel Gómez Merino es una de ellas. Su vida cambió para siempre el día que perdió a su hermana Paloma, que falleció con tan solo 23 años. Este joven, que entonces tenía 25 y un futuro prometedor en un fondo de inversión, decidió dejarlo todo para vivir por los dos. Así lo ha contado en el programa 'La Tarde' de COPE, en una charla con Pilar García Muñiz y Javi Nieves.

Una lista con 510 sueños

Tras el fallecimiento, Ángel se hizo una pregunta que lo cambió todo: “¿qué querría hacer antes de morir?”. Con un folio en blanco, comenzó a anotar ideas que se convirtieron en 510 sueños por cumplir, una cifra simbólica que representa la fecha en que su hermana murió, el 5 del 10. 'Hubo tantas respuestas que tuve que limitarlas', ha confesado Ángel. Esta lista no habla de cosas pendientes, sino de razones para levantarse cada mañana, un homenaje convertido en promesa.

La muerte de Paloma fue completamente inesperada. Era una chica de 23 años, sana y jovial, que fue a urgencias por un dolor de tripa y ya no salió. 'En la sala de espera, tras un rato con mis padres, ahí es cuando le da una parada cardiorrespiratoria absolutamente de la nada', ha relatado. Ángel ha reflexionado sobre la fragilidad de la vida: 'Ahí es cuando me di cuenta de que no podíamos dar por hecho que íbamos a vivir hasta los 70, 80, 90 años, y que nadie se libra'. Historias como la suya, o la de Elsa, la joven que nació con ELA infantil, nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante.

Un proyecto a escondidas

Tomar la decisión no fue fácil, y comunicarla, aún menos. Ángel estuvo un año entero preparándose a escondidas, ahorrando y aprendiendo edición de vídeo. No fue hasta el 5 de octubre de 2023, dos años después del fallecimiento de Paloma, cuando publicó su primer vídeo y lo reveló todo. 'Fue ahí cuando también tuve la reunión con mis jefes para pediros una excedencia y con mis padres para decirles que lo dejaba todo para perseguir una lista de sueños', ha explicado. La reacción inicial fue de shock: 'Ya estaban todos pensando que está aquí el hermano mayor tirando su vida por la borda por el duelo'.

A pesar de la previsible oposición, Ángel ha asegurado que nunca antes había tenido algo tan claro. 'Fue la primera vez en mi vida que tuve claro al 100 por 100 qué era lo que tenía que hacer', ha afirmado con rotundidad. Su proyecto personal, que hoy siguen más de 300.000 personas en redes sociales, se ha convertido en un movimiento imparable, similar a otras historias de superación que demuestran que no hay límites.

Muchos de los sueños de la lista son un homenaje directo a Paloma. Su hermana se había graduado en Arquitectura pero falleció semanas antes de recoger la orla, sin llegar a ejercer. Por eso, uno de los puntos es 'vivir un día como arquitecto'. También hay retos como 'estar cara a cara con gorilas' o 'caminar sobre las nubes'. Además, la lista incluye momentos íntimos con su familia: 'Tengo algunos vinculados a familia, que es tachar un punto con mi padre, tachar un punto con mi madre y con cada uno de mis hermanos'.

Homenajes, financiación y un propósito mayor

Para financiar este proyecto, Ángel ha usado sus ahorros y ha buscado colaboraciones con marcas. Su historia ha conmovido a miles de personas, incluido el jugador de baloncesto Juancho Hernangómez, quien le ofreció dinero. Ángel lo rechazó con una contrapropuesta: 'Juancho, me haces mucho más feliz si participas en la lista'. El resultado fue un partido inolvidable para sus amigos junto a estrellas de la selección. Este camino le ha permitido a Ángel reflexionar sobre su vida anterior. 'Ahora, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que yo hasta entonces vivía bien, pero estaba viviendo la vida de otro, y a partir de entonces me desperté', ha concluido. Su viaje recuerda al de otros que, como él, han encontrado su verdadera vocación tras un giro inesperado.

Además de cumplir sueños, Ángel busca preservar los recuerdos. Por ello, ha creado una plantilla con “100 preguntas que capturan la esencia y la historia de quien le responde”. La idea nació de la sensación de tener preguntas pendientes para su hermana. Ahora, ofrece esta herramienta para que otros puedan 'guardar los pensamientos, los miedos, los sueños y la forma de ver la vida' de sus seres queridos, creando un legado familiar único.

Con 75 sueños cumplidos hasta la fecha, a un ritmo de uno o dos al mes, a Ángel todavía le queda un largo camino hasta los 510. Pero el objetivo final no es solo tachar elementos de una lista. Entre sus propósitos, uno destaca por encima de los demás y que deberá ser el último en cumplir: 'Contar las historias de la lista a mis nietos'.