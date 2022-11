El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué Sánchez se ha convertido en cómplice del golpismo catalán

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reforma del delito de malversación, la evolución de la huelga de transportes y el dato definitivo del IPC de octubre.

La mañana ha arrancado en clave política: "Sánchez está desmantelando la España constitucional exclusivamente para su beneficio. He sacado algunas expresiones que compañeros utilizan para definirlo. Todo es un abuso de poder de Sánchez que se acaba de convertir en cómplice del golpismo catalán al despenalizar la constitución. También, a petición de parte, va a despenalizar la corrupción. El malversador va a salir ganando. Es decir, aquel que haya malversado, pero no se haya metido directamente el dinero en el bolsillo, eso queda enmascarado en lo que se llama el lucro social y queda prácticamente despenalizado".

"Robar para tu partido no tiene consecuencias porque en esa ecuación entran también los castigados por la justicia por el caso ERE. Abiertos ataques al estado solo por supervivencia y el PSOE rendido a sus fechorías. Sean cuales sean sus desmanes. No hay delito si quien lo comete puede beneficiar al PSOE y a Pedro Sánchez. Esto hay que decirlo todos los días, los que quieren derribar esta España como la conocemos saben que no van a tener otra igual", ha añadido.

También ha tenido unas palabras para analizar la huelga de transportistas: "Parece que no nos va a complicar la vida, al menos como en marzo. Hoy se mantienen los paros, pero la verdad es que ayer no se notó en los mercados mayoristas. Lo más destacado fue la marcha de 1.500 por las calles de Madrid".

Por último, en clave económica, se ha referido al dato definitivo del IPC de octubre que se publica este martes a las 9 de la mañana: "Calviño dice que prevé que esté en torno al 7% y que en 2023 se reduzca. Que baje el IPC no quiere decir que bajen los precios, significa que no suben tanto como meses atrás, pero suben igualmente. Estamos lejos del 10,4% de agosto, pero sigue siendo una cifra muy alta. La inflación subyacente, que es la que quita de la ecuación los elementos más volátiles, está estancada en el 6,2%, lo cual es una muy mala noticia porque usted no ha incrementado sus ingresos en ese porcentaje. Usted con estas cifras es un 6,2% menos pudiente, más pobre, si quiere. El Gobierno se queda con que tenemos la segunda inflación más baja de la eurozona. Ningún organismo es tan optimista como el Gobierno a la hora de hacer previsiones de crecimiento".