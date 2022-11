Nadia Calviño fija en un 7% la inflación para este martes: "Nadie prevé que la economía española no crezca"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pasado este martes por los micrófonos de La Linterna para responder a todas las preguntas de Ángel Expósito sobre la actualidad económica de nuestro país. Entre otras muchas cosas, la ministra ha confirmado que desde Moncloa esperan que el dato de inflación que reflejarán los datos del INE de este martes será de un estancamiento en el 7%.

“Gracias a las medidas que hemos adoptado y la rebaja del combustible, esperamos mañana una inflación del 7%, la segunda más baja de la zona euro, y esperamos que se mantenga así en los próximos meses y que vuelva a bajar a partir de 2023”, explica Calviño.

También ha querido tener palabras la ministra para las previsiones de crecimiento de nuestro país que, asegura en COPE, se han quedado cortas: “En estas semanas todos los organismos están revisando al alza la previsión de crecimiento de este año, nosotros preveíamos un 4,4% y parece que nos hemos quedado corto, todo apunta a que vamos a crecer más que eso”. Por ello, insiste Calviño en que han creado unos Presupuesto con una previsión de ingresos bajas y teniendo margen “por si tenemos que tomar nuevas respuestas si se alarga la guerra”.

“Vemos una ralentización del crecimiento pero nadie prevé que la economía española no crezca”, concluye.





“No ha cambiado el régimen de los fijos discontinuos”



Otro de los temas por los que el director de La Linterna ha querido incidir con la ministra ha sido los datos del paro y cómo influye la categorización de los famosos “fijos discontinuos”: “¿Por qué no se cuentan como parados si están cobrando o pidiendo el paro?”, preguntaba Expósito.

Eso sí, Calviño ha querido explicar que “no ha cambiado el régimen de los fijos discontinuos, el dato más importante es el de afiliación, porque el paro puede subir o bajar porque la gente se pone a buscar empleo”. Así, defiende que no ha cambiado el tratamiento: “otra cosa es que con la Reforma Laboral hayan pasado muchos de temporal a fijo discontinuo”.





¿Se rebajarán las penas también por malversación?



Sobre la reforma del delito de sedición y malversación, la ministra se ha mostrado clara en lo que se refiere al primero, pero no tanto al segundo: “Estoy convencida de que lo correcto es alinearlo con el modelo europeo”, comentaba sobre la sedición mientras que asegura que la malversación no es un tema “que se haya hablado” y que “le sorprende”. Eso sí, preguntada por las palabras de Bolaños no ha querido hacer una valoración.

“Yo todo lo que sea modernizar el código penal y adaptarlo a la realidad de nuestra sociedad me parecerá adecuado”, terminaba.