El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué Pedro Sánchez "no va a venir" a Herrera en COPE

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las razones por las que Pedro Sánchez "no va a venir" a Herrera en COPE.

"Las entrevistas de Sánchez son un género en sí mismo", comienza Carlos Herrera, "porque son entrevistas en las que nunca contesta a lo que se le pregunta y miente por sistema". El presentador señala que "el PSOE ha renunciado a los mítines, alguno harán a final de campaña, pero es que después del palo del 28-M, Sánchez se ha quedado sin partido": "Veía apatía en algunas federaciones, se echa a hombros la campaña y ha dicho, pues me voy a ver a Ana Rosa, a Motos, al otro y al de la moto". Justo después, confirmaba que "no va a venir" a 'Herrera en COPE'.

El comunicador esgrimía que "él sabe", refiriéndose a Pedro Sánchez, "que este es el programa líder en ese horario de las mañanas entre las seis y las diez" y que "aquí es donde más gente le podría escuchar", pero "tiene la puerta bloqueada y cerrada". Sobre la entrevista con Ana Rosa, Carlos Herrera indica que "el reto de cada entrevista es seguir mintiendo sin que le dé la risa": "Ayer fue tremendo, es decir, lo que diga el periodista es una opinión, pero lo que él dice es la purita realidad".

"Si un periodista le dice usted ha cambiado la posición de España sobre el Sáhara, él te dice no, no, eso es tu opinión, pero yo no he cambiado nada", recuerda Carlos Herrera, que señala que "esto es muy fácil" de descubrir porque "hoy vendrá Mariano Rajoy a las 09:00 y se lo preguntaremos". "La posición tradicional de España sobre el Sáhara consiste en pedir un referéndum de autodeterminación y no lo has hecho para ceder a la posición de Marruecos que consiste en decir que el Sáhara es suyo sin más y a cambio tratar muy bien a los saharauis con un poquito de autonomía".

Carlos Herrera también recalca que Pedro Sánchez "repite la mentira de las encuestas privadas": "Da igual que la Junta Electoral rechazara las quejas después de que el PSOE saliera con aquella idiotez de que los institutos privados estaban ocultando información fundamental". "Sánchez volvió a repetir como si la Junta no hubiese desautorizado al PSOE, que el CIS de Tezanos es el único organismo haciendo encuestas y que los institutos privados hacen una cocina sospechosa", señala, aclarando que son las encuestas en las que "aciertan, que es lo que no hace el CIS".

"Sánchez ahora mismo es la personificación de aquello de que una mentira mil veces repetida es verdad", reflexiona Carlos Herrera. "Que penita este pobre presidente que todo lo ha hecho bien, que tiene en contra a los medios de comunicación", expone también sobre lo que repite el presidente, "estuvo al quite Ana Rosa". "¿De qué te vas a quejar tú, si eres el primero que va llamando indecente a los demás?", se pregunta, "se le puede llamar a Rajoy indecente, pero él a ti que no te defina como ese personaje, qué es lo que eres, un personaje, personajillo". "Vaya piel tan fina para la lengua tan afilada que tenemos", finaliza.

