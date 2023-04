El primer sonido del día de Carlos Herrera: la polémica entre Ferrovial y el Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el conflicto entre Ferrovial y el Gobierno de España.

"Lo de Ferrovial clama al cielo", comienza el presentador. "¿Qué hace un Gobierno amenazando a una empresa privada por una decisión soberana que toma Ferrovial? Quiere tomar la decisión de trasladar su sede social a Ámsterdam. ¿Se van con el edificio, con la maquinaria y con los trabajadores y van a dejar de estar presentes en España? No, todo sigue exactamente igual. Entonces, ¿para qué quieren colocar la sede social en un país como Países Bajos? Pues porque quieren cotizar directamente en la bolsa de Nueva York y si lo hacen en España lo tienen que hacer mediante certificados", explica.

Herrera comenta la carta "absolutamente estupefaciente" del secretario de Estado de Economía que le envía el consejero delegado de Ferrovial: "Oiga vamos a explorar juntos, usted puede perfectamente cotizar desde España, desde la sede social de España, pero luego la misma carta le dice, pero Ámsterdam es una plaza segura para atraer capitales estadounidenses". "El futuro de Ferrovial solo depende de sus accionistas, no depende de una medida de una ministra como Nadia Calviño y de toda la corte que le acompaña", reflexiona.

"Están sometiendo a presión indecente desde un Gobierno a una empresa y quieren condicionar con amenazas", sentencia Carlos Herrera. "Ferrovial ha respondido y ha dicho que la empresa apuesta por cotizar en varios mercados a la vez, no solo Wall Street, y que la operación no se resume en eso, que responde a más intereses económicos de la compañía, que no tiene que ver con la fiscalidad y que lo mínimo es que el gobierno y las instituciones que le cuelgan respeten las decisiones que tomen con su voto los accionistas de una empresa privada", recuerda.

Pero "de estas cosas de las empresas ya sabes lo que entiende este Gobierno", apunta Carlos Herrera, "cuando ganan dinero es que tienen beneficios caídos del cielo, beneficios indecentes, cuando se mueven, cuando toman decisiones autónomas, es que no respetan al Gobierno de su país". "En el fondo dice que tienen patriotismo y por supuesto en cuanto pueden aprietan todas las tuercas para sacarles más dinero, con el que luego pegarse sus festines, no digamos ya en tiempo electoral", finaliza.