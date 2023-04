Ferrovial se dirige al Gobierno: "Pido respeto a Ferrovial y a sus accionistas"

Pocas veces una junta de accionistas había despertado tanto interés. Este jueves los accionistas de Ferrovial deciden si se quedan o se van a Países Bajos, y el Gobierno está presionando para que voten por lo segundo. Moncloa se justifica diciendo que lo Único que quiere es que los accionistas voten informados. ¿El argumento principal? Ferrovial puede cotizar en la bolsa de Nueva York y desde España.



Moncloa niega esas presiones a los accionistas, pero, hoy, han tratado de influir en su voto por todas la vías; desde el consejo de ministros, también desde la secretaria de Estado mediante una misiva; el Secretario de Estado ha llegado a decir que Ferrovial podría enfrentarse a costes fiscales altísimos si Hacienda no da el visto bueno a la salida. Incluso, Nadia Calviño, dice que no existe fundamento para trasladarse a Países Bajos.



Ferrovial, a través de su consejero delegado, Ignacio Madrilejos, ha respondido también por carta, y deja claro que esa doble cotización, desde España, está sujeta a interrogantes técnicos y operativos. Pone en duda el argumentario de Moncloa y aprovecha para pedir respeto a las decisiones empresariales. También lo ha hecho el DIRCOM de Ferrovial, Francisco Polo en El Cascabel de TRECE: "La carta que hemos enviado hoy es muy clara. Pido respeto a Ferrovial y a sus accionistas".



Con este enfrentamiento dialéctico, llegamos al jueves día 13 de abril, donde se celebrará esa Junta en la que el objetivo es que los accionistas aprueben la absorción de su matriz española por la holandesa y procedan a la mudanza. Algo que el gobierno quiere impedir a toda costa.



Va a ser complicado, porque, de momento, si tenemos en cuenta todo el accionariado de Ferrovial, solo ha manifestado su voto en contra de la mudanza, el fondo de inversión noruego, NorgeBank. También ha manifestado sus dudas sobre ese traslado, el cuarto accionista, Leopoldo del Pino. Aun así no alcanzan la mayoría simple para imponerse, un 50,01 %. Así que el Gobierno todavía está lejos del objetivo. Según fuentes de la empresa, el jueves 13 de abril se afronta con máxima ilusión. También el Congreso va a estar muy pendiente de esa junta de accionistas, hoy la oposición ha afeado al ejecutivo su actitud hacia Ferrovial