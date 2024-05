El primer sonido del día de Carlos Herrera: los resultados de las elecciones catalanas de este 12-M

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los resultados de las elecciones catalanas de este 12-M.

"Señoras, señores, me alegro. buenos días".

"Hoy 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Hoy tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo y las nueve nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias de linaje y de apellidos. Hoy, 13, 13 de mayo, me encontraré contigo. Rafael de León. Hoy, 13, 13 de mayo, cuando me encontré con los resultados de Cataluña".

"Como esto es un manicomio, Cataluña es un manicomio político. Todos los resultados que se den, fueren cual fueren, son difíciles de interpretar porque tienen es un poliedro. La Cataluña política es un poliedro. La Cataluña social también, que con sólo la variación de unos centímetros cambia absolutamente de forma y de interpretación. Es la misma masa. Pero ya la ves desde otro punto de vista".

"Ves otra cosa, ves otra realidad. Ayer les contamos cómo descubrieron la las elecciones catalanas al Parlamento para elegir un gobierno de la Generalidad de Cataluña. Y así como Generalidad, es evidente que podemos hacer una descripción sencilla. Ha ganado ampliamente, cómodamente, diría yo, el PSC de Salvador Illa ha recuperado algo de posición, pero ha quedado sensiblemente por detrás. El Junts de Puigdemont ha caído estrepitosamente".

"Esquerra, que era el que gobernaba ahora mismo en la Generalidad y ha recuperado o ha vuelto el Partido Popular, superando incluso a un meritorio VOX que ha mantenido su su representación. Con lo cual una lectura muy rápida, sin detenernos en los detalles, poliédrico del manicomio, nos llevaría a pensar muy fácil".

"PSC más Esquerra, que es de izquierdas y se ha entendido con los socialistas tradicionalmente, más esa cosa que es lo que queda de los comunes y sumar, 68. Ya tenemos un gobierno. No, no, no, no, no, no, no es tan sencillo. ¿Por qué? Por dos razones".

"Porque ciertamente ha ganado Illa, pero Puigdemont tiene posibilidad de decidir. Decidir que o Illa o Sánchez. Si gobierna Illa en Cataluña, Puigdemont se sentirá capaz de dejar que gobierne Sánchez en Madrid, en la Administración central del Estado, de la Presidencia del Gobierno".

"Si Sánchez quiere quedarse y que no le moleste, tiene que sacrificar a Illa. Illa permitirá, a pesar de su aplastante victoria, que gobierne Puigdemont, seguramente con los restos de Esquerra. Pero eso sería un gobierno de minoría. Eso sería así. Pero volvemos a lo mismo".

"El poliedro se mueve y se pone como quiera. Otra lectura rápida de lo que ocurrió ayer en Cataluña es llegar a la conclusión de que hay un hartazgo del electorado catalán. Un hartazgo que les ha llevado a votar como exactamente igual se votó la pandemia, prácticamente la misma proporción en aquellas votaciones de pandemia que la gente iba con EPI, los trajes".

"Hasta las europeas, que serán el próximo 9 de junio. No esperen ustedes ningún movimiento medianamente clarificado. Bien. Ahora nadie va a enseñar las cartas, va hablar, van a proclamar, van a hacerse el chulo y todos los que ustedes quieran, pero hasta las europeas nada".

"Hay una frase que recuerda hoy Paco Rosell en su comentario en Voz Pópuli: Recuerda el México de Luis Echeverría que lo es, en lo que sí se percibe también siempre otro manicomio político incontestable en la que se decía que si Kafka hubiera sido mexicano, habría sido un escritor costumbrista".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Bueno, pues si Kafka hubiera sido catalán, también habría sido un escritor costumbrista. Los resultados, ya lo digo, se prestan a lecturas muy obvias y otras quizá menos obvias. Ha ganado Salvador Illa, ha mostrado un retroceso el independentismo, pero no se va a hacer nada que no convenga a Pedro Sánchez, ¿no?".

"Y aquí la duda es a ver si lo que le conviene a Pedro Sánchez puede ser lo que le convenga a Salvador Illa, que seguramente no, porque sigue siendo su casero en Madrid y por lo dicho ayer por el fugado malversador cuyo no contempla que gobierne el PSC en Cataluña".

"Su intención es reclamar su legitimidad como líder del separatismo. Legitimidad que le ha regalado Sánchez porque le ha resucitado cuando era un cadáver político fugado, etcétera, etcétera. Perseguido por la justicia. Todo lo que ustedes quieran".

"Es posible un tripartito. La primera lectura encabezado por el PSC si, pero una vez más aquí la decisión la tiene Esquerra, que a pesar de haber perdido notable peso electoral, ahora tiene un berrinche enorme por eso, y si se le pasa el berrinche por haber perdido 13 escaños, pues a lo mejor llega a un acuerdo con el PSC".

"Aragonés mucho de lo que decía que querían pasar a la oposición, que es una forma de taparse allí, que no les ve a nadie y a ver si pasa, pasa el tiempo y no pasa nada. Pero imagínense que llegan a un acuerdo y que haya acuerdo se suman los comunes y es posible un gobierno de Illa en minoría, sin que entre Esquerra".

"Sí, pero tiene que permitir su investidura. Y eso sería o se consideraría una traición al independentismo, pudiendo llegar a un pacto con Puigdemont también, porque esta gente está como una cabra. Y los principios de esta gente son unos".

"Primero, parece que le estás mentando a su madre si dices que puede gobernar un socialista en Cataluña, pudiendo ellos hacerlo dejando el socialista de gobernar, porque como Puigdemont le recordó ayer a Sánchez, ya ha ganado por la misma diferencia por la que Sánchez perdió las elecciones a nivel general".

"Es decir, es un mensaje que dice si Sánchez gobierna habiendo perdido las elecciones, yo Puigdemont también puedo gobernar habiendo perdido las elecciones. Hoy por ti, mañana por mí. Y si a ese acuerdo no llegamos, entonces rompemos todos los brazos".

"Si Puigdemont no se conforma simplemente con que le arreglen los problemas judiciales, convertirse en la reina madre del separatismo al haber roto a su favor el empate técnico entre indepes con Esquerra Sánchez puede tener un problema. Bueno, Sánchez no lo va a tener, lo va a tener Illa".

"El problema lo pueden tener los catalanes, porque realmente eso puede llevar a un bloqueo que invite a unas nuevas elecciones. No me he dado cuenta que no le había dicho los resultados en números. Se los he dado como concepto global. No está de más que le diga que el PSC ha obtenido 42 escaños, nueve más que Junts, 35, Esquerra, 20, 13 menos, el PP, 15, 12 más, VOX, 11, se ha quedado igual. Los Comunes Sumar seis, han perdido dos, lLa CUP cuatro, ha perdido cinco, y los de la Alianza Catalana de Ripoll, dos, son los primeros que consiguen porque entran por primera vez en el Parlamento catalán".

"Pero recuerden, la abstención como si fuera un día de pandemia. Y ese es el hartazgo de los votantes catalanes. El que no lo quiera ver, que no lo vea".