El primer sonido del día de Carlos Herrera: las palabras de Pedro Sánchez por las listas de Bildu con etarras

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las palabras de los ministros y del presidente del Gobierno sobre las listas de Bildu para las elecciones con etarras en sus filas.

"Se ha dado en las últimas horas el estupendo caso del ministro que se esconde, del ministro contráctil, del ministro que no sabe, no responde, del que le pones la alcachofa y huye corriendo, porque es una patata caliente de la que no quieren hablar", comienza Carlos Herrera, "y como pueden, saben ustedes, los insidiosos periodistas se acercaban, pero ellos no podían detenerse porque estaban en una carrera de 50 km marcha". "Hay que ver cómo huyen de la prensa cuando se les pregunta qué les parece que el PSOE esté gobernando con unos socios que llevan a terroristas y asesinos en sus listas", remarca.

6 etarras condenados por asesinato candidatos municipales de EHBildu en Euskadi COVITE denuncia la presencia de decenas de condenados por pertenencia a ETA en las diferentes listas municipales y forales de los radicales 10 may 2023 - 10:18

Tras escuchar las largas de varios ministros, Carlos Herrera se centra en las palabras de Patxi López: "¿No le gusta nada valorar o no le gusta nada que los lleve? Pongamos que Patxi López ha dicho que no le gusta nada que los lleve; pues no te gustará, pero tenéis de socio preferente a Bildu que ha colocado a 44 terroristas, seis de ellos asesinos". El presentador recordaba "aquella frase de la madre de Joseba Pagaza": "Haréis cosas que nos helarán la sangre". "El sufrimiento de las víctimas, de las familias, la dignidad de los españoles que tienen que ver como terroristas no arrepentidos van en las listas electorales... Eso ha importado menos que vuestro interés político", reflexiona.

"Esa falta de escrúpulos en la izquierda en general y del PSOE en particular es la que ayer hacía sonreír, con sonrisa de serpiente satisfecha, a la portavoz de los filoetarras en el Congreso", señala Carlos Herrera, "la tal Aizpurua tampoco se detenía ante la prensa". "No voy a comentar nada porque yo como filoetarra lo que me interesa es hablar poco y que todo siga por dónde va", reflexiona sobre esta reacción.

Carlos Herrera se pregunta si Pedro Sánchez "decía algo": "Pedro Sánchez, el máximo responsable de que el Gobierno de España tenga como socio prioritario a un partido de exterroristas y asesinos no arrepentidos". Sobre su respuesta, el presentador se queja de que "no contesta a lo que se te pregunta": "Si se te pregunta qué te parece que en la lista vayan asesinos, no me digas que se acabó hace 5 años". "La historia la conocemos y posiblemente mejor que tú, porque algunos la hemos sufrido bastante más que tú", contesta Carlos Herrera.