Carlos Herrera: "Viendo las listas de Bildu, ¿se les puede llamar etarras sin que nos llamen la atención?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana fijándose en la última medida aprobada por el Gobierno: "La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros de avalar con dinero público la entrada para la compra de vivienda fue inicialmente una propuesta de Ana Botín, algo que para los socios de Sánchez es la prueba evidente del carácter maléfico del personaje. Sánchez carece de cualquier compromiso por la verdad, puede hacer una cosa y decir la contraria. Ayer el Gobierno aprobó esta línea de avales, que era tan urgente, que en estos cinco años de Gobierno solo se le había ocurrido antes a Ana Botín y al PP".

Audio





Además, "en Cataluña se está planteando ya el nuevo objetivo de esta progresía que es la expropiación de viviendas. De momento es a título casi anecdótico, pero están en ello. Cataluña fue la primera en poner topes a los alquileres y ahora están ya con grandes tenedores. Hasta la expropiación de pisos puede ser legal si le interesa a Sánchez y al sanchismo, para eso está ahí Conde-Pumpido. El Constitucional es un rodillo sanchista, va a toda máquina con su objetivo, establecer un nuevo marco de valores constitucionales dictados por la mayoría política de turno".

El TC avala la ley del aborto

Por otro lado, ha recordado la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la ley del aborto: "El TC lo ha validado enmendándose a sí mismo. Había una sentencia previa que establecía un equilibro entre los derechos de la madre y la protección del feto, por tanto, se permitía el aborto con limitaciones atendiendo a los derechos del no nacido".

En este punto, ha recordado que "la ley de Zapatero, que lleva 13 años y está asumida por la sociedad, dice unos plazos, hasta las 14 semanas. Esta nueva sentencia del Constitucional liquida la doctrina previa del propio TC, es decir, solo se atiende a los derechos de la gestante.Se le reconoce a la mujer un nuevo derecho de autodeterminación personal".

"El aborto, la eutanasia, suscitan una gran división en el seno de la sociedad, no es un debate fácil y no se puede abordar como discutimos de la vivienda o los impuestos porque afecta a un principio absoluto, como la vida humana. Los poderes públicos, cuando son responsables, intentan articular respuestas equilibradas. Cuando lo que se pretende es imponer un rodillo ideológico se busca fomentar la división de la sociedad. El TC es un tribunal de garantías, es decir, está ahí para decidir si una ley se ajusta o no al texto de la Constitución, pero no es un órgano constituyente, no es para reescribir la Constitución al antojo de la mayoría sanchista. ¿Qué pasará con el próximo TC?", ha añadido el comunicador.

Las listas de Bildu para las elecciones municipales

Por último, Herrera ha puesto el foco en una noticia que destaca este miércoles ABC: "Ayer hablamos mucho de las declaraciones de Zapatero sobre los pactos del PSOE con Bildu. Bildu nunca ha condenado la violencia etarra y hoy, lean la portada de ABC, hasta 44 terroristas de ETA forman parte de la candidatura de Bildu para estas elecciones. Siete de ellos asesinos, condenados por asesinato. Pero nadie obliga al PSOE a llegar a un acuerdo con un partido que lleva asesinos en sus listas. ¿Se puede llamar ya filoetarras a Bildu o viendo las listas se les puede llamar etarras sin que nadie nos llame a nosotros la atención?".