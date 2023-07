El primer sonido del día de Carlos Herrera: el efecto del debate de Pedro Sánchez en las encuestas electorales

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el efecto del debate de Pedro Sánchez en las encuestas electorales.

"podrán decir lo que quieran que ganó la mentira que ganó el cinismo que ganó la ultraderecha y más bobadas y excusas que están manejando en el círculo más íntimo que es bastante amplio por cierto pues te lleva una correa de grasa alrededor que para que les cuento de Sánchez pero el resultado está ahí menospreciaron a Núñez Feijó y se encontraron con un revolcón ahora cuál es la consigna pues la consigna es decir que es eh bueno primero sacar a Franco siempre que puedan momentos extraordinario pero bueno ahí está Franco para sacarlo a pasear eh mmm pero la consigna es decir que Feijóo es de ultra ayer el baile de los borregos lo abrió Gracita Bolaños es el borreguito en jefe y luego sigue los otros a ver si cuela bueno perdón oye hay juegos de ultra a la derecha cualquiera que conozca a Feijóo cualquiera que conozca la ultraderecha cualquiera saben que eso no casa y que además el que maneja ese argumento traslada estar tan alejado de la realidad que cómo le vas a dar la confianza cómo le vas a dar la confianza a un individuo como Gracita Bolaños que te dice que muy espejo es de ultraderecha claro que hay desolación en el PSOE y cómo no va a haberla porque Sánchez se se equivocó en todo fundamentalmente modales y en su obsesión por Vox y él que convenció con interrupciones cuando vio que el otro hacía lo mismo hizo pero si tú me interrumpe y te voy a interrumpir también ya claro no estaba en el en el Senado con todo el tiempo para él con su teléfono móvil con sus duplicas sus réplicas escritas con sus asesores a golpes de teléfono perdón ya no estaba con un presidente del Senado o una presidenta del Congreso que bueno pase usted a lo que quiera no no no estaba con unas normas y eso le sacó de quicio pero miren todo esto ya es de ayer no hoy se asegura que hay un 8% del electorado de Vox y que de los que vieron el debate que cambiará el voto fijo pero un 6% del PSOE también algunos incluso lo traducen en escaños por ejemplo era bc-ga3 apunta que el PSOE de Sánchez pierde cuatro escaños a costa de que de los apoyos del PSOE que caen de por primera vez el 28% y se quedan en 109 en esta encuesta fijo aventajarías a Sánchez en 44 y luego sale del país que también recoge su vida de dos diputados para el PP que son los mismos que perdería el sol aquí ajustan mucho más la distancia no tan solo 14 escaños de ventaja para fijo lo que está claro amén no es un caracar que va a pasar a la historia de la televisión la cuarta de pantalla no pasó del 46%. eso es poco es mucho bueno no está entre los 10 debates más vistos de la historia eh es un debate que se produjo en verano tiempo de calor la gente me sale más a la calle hay otras explicaciones que tienen ustedes pero el de Aznar González del 93 tuvo una cuota del 75 aquellos que lo vio todo el mundo el de Rajoy de 2008 del 56 y pero eso ya les digo mmm hay elementos externos que condicionan mucho más además de la rica multiplicidad de plataformas y de televisiones que hace que las audiencias sean otras no sean comparables o homologables con los tiempos pero el miren si no comete errores si no cometer errores lo cual a lo mejor tal vez sea mucho pedir al PP se le ha puesto el viento de cola y al Partido Socialista se le queda una resaca complicada ya podrán salir todos en tromba decir que Sánchez estuvo eh fantástico en el debate y tal que cual Rodríguez Zapatero que salió de buena em ha tenido suerte de que tenía que irse a Lituania ahora cumbre de la OTAN para evitarse el el hervor del caldo que deja después de eso en España una actuación como la suya en un debate está el Lituania y el Lituania hablaba de las mentiras de Sánchez un señor Feijóo que ante la absoluta ausencia de proyecto político lo que hizo fue plantear una montaña de mentiras el uso descarnado de un terrorismo el de ETA yo salgo satisfecho de este verano ah pero será el satisfecho las mentiras de frijol decían bueno eh el el video aquí ha publicado el sol con el propio candidato junto a sus ministros vais a pensar si lo veis y no os avisan que estáis en un canal destinado al público infantil hay sal en Calviño o Rivera por cierto Rivera y no salen bicicleta Rivera la farsante de la ministra de transición ecológica que va a una cumbre en bicicleta eso sí rodeada de cuatro coches blindados y uno sacando al cuerpo por la ventanilla para hacerle fotitos de una bicicleta que había cogido 100 metros antes ven menuda cuentista bueno Calviño Rivera el ministro planas la presidenta del Congreso Meritxell Batet y cuando les ves y les escuchas la verdad es que no se sabe bien si le están pidiendo el voto de verdad que quién quién quién quién está ahí quién está en el cuarto de ideas de el Partido Socialista Gracita Bolaños quién está ahí qué clase de bobo eh de bobo con galones han puesto al frente de todas estas cosas bueno ya no les hablo de Franco porque ya han recurrido a uno de sus comodines habituales Yolanda Díaz que valiente qué tremenda le ha quitado una medalla que se ve que le diera una Franco en algún momento o algo parecido han estado rebuscando a ver a ver aquí vino alguna vez Franco le dimos algo si vamos a quitárselo y lo raro es que no se haya puesto a llorar Yolanda Díaz qué es lo que hacía normalmente en estos casos hombre por favor porque yo como muy compungida le hemos quitado el avión estoy conmovido ciertamente"