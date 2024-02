El primer sonido del día de Carlos Herrera: el Día Mundial de la Radio y la importancia del medio

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Día Mundial de la Radio y la importancia del medio.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días".

"¿Qué tal? Amanece para ustedes este día de hoy. ¿Qué tal reciben este martes? Martes y 13. ¿Martes? Sí, 13 enero. Con un frío que no ha durado demasiado porque vuelven a subir las temperaturas y hay lugares en la península donde andarán en torno a los 20, 24 o 25 grados, sin nubes y lluvias puede que en Galicia. Calima en Canarias. Y eso es prácticamente lo que nos espera para hoy y seguramente para los próximos días".

"Esto del Día Mundial de la Radio, que es el día en que los de la radio nos miramos un poco hacia adentro. Esto lo decidió la UNESCO en el año 2011 y luego las Naciones Unidas en el 2012. Bueno, para recordar, reafirmar, subrayar lo que venimos haciendo hombres y mujeres delante de un micrófono desde el año 1924".

"Precisamente mañana. Mañana la Cadena SER organiza una gala, una gran gala de homenaje a la radio que nació en el hecho en el caso concreto de Radio Barcelona en 1924, y lo va a hacer en el Museo de Cataluña, aquí en la Plaza de España, y han tenido la deferencia de a la persona que les está hablando invitarle".

"Pero la persona que está hablando no puede ir con todo el dolor de mi corazón. Por eso, desde aquí aprovecho para enviarles un abrazo con mi gratitud y deseando que sea una noche espléndida. Porque además quieren recordar a todas las personas que han pasado por la de Barcelona, entre las que me incluyo y a muchos de los que han hecho la radio, lo hayan hecho o no en la Cadena SER y seguro va a ser una noche mañana inolvidable".

"Miren, la radio, que antes era una radio de lámparas y de cretona, ahora ha cambiado tecnológicamente, tanto que es una radio, una radio muy pequeña que tengo aquí. Yo en esta misma mesa, conectada a la señal de Internet, me permite escuchar la emisora de radio del mundo que yo quiera oír, cosa que hago con frecuencia porque es bueno, es ver qué hacen los demás".

"Siempre se aprende algo de los demás. Pero miren el misterio. Ya se lo dije en aquel año 2017, cuando realizamos un programa especial aquí con Iñaki, con Luis, con José María García. El misterio sigue siendo el mismo. Cambia la tecnología, pero el misterio de la radio continúa igual. La radio ahora mismo somos usted y yo. Yo le cuento cosas y usted me presta la atención".

"Y a veces también interactúa conmigo y con mis compañeros, los que tengo delante del cristal, los que tengo en la producción, los que también colaboran en el micrófono. Creamos una especie de espectáculo global en el que el misterio sigue siendo el mismo. ¿Yo le digo buenos días y usted valora la posibilidad de que sean buenos días? Y seguramente de alguna manera también me contesta, porque escuchar es una forma de contestar".

"Bueno, a lo largo del día seguramente encontrará usted muchos huecos en los que recordaremos a dos personas que han pasado por aquí, por estos micrófonos de estos micrófonos de COPE a lo largo de los años, desde Justino Rafael Ruiz, Antonio Herrero a Luis Herrero o José María García, Encarna Sánchez, Alejo, Luis del Olmo González Ferrari a Nacho Vila, Jimenez Losantos, Ángel Expósito, Buruaga, a un servidor y todos los que en el resto de los horarios cubren 24 horas".

"Hubo un tiempo en el que la radio cerraba por la noche, a las 12 o a la una decía adios. Quedaba un vacío y luego a las 06:00 volvía. Y eso prácticamente al final de los 70 ya cambió y entraron las 24 horas del día. La radio de 24 horas, el carrusel inagotable de cosas. Se me olvidaba, hablando del carrusel, me olvidaba a Joaquín Prat por favor, y Pepe Domingo, que aquí han dejado horas inolvidables en COPE y en otros muchos lugares".

"Bueno, por no alargarme con esta cuestión, que ya sé que usted quiere conocer cosas del día de hoy, el día de hoy sigue teniendo un nombre que es el ministro Grande-Marlaska, que sigue siendo ministro del Interior del Gobierno de España. El sabe que no se puede salir a defender, pero él sabe que cada vez son más las voces que piden al ministro que se vaya o que sea cesado".

"No lo va a hacer ni le van a cesar ni se vaya. Lo pide la oposición asociaciones como Fusil o la Asociación Unificada de Guardias Civiles, incluso socios del Gobierno como Podemos, principalmente por falta de recursos, en una zona en la que los agentes se juegan la vida con menos medios contra unos narcotraficantes que les han tomado la delantera en muchas cosas".

"Y de hecho, para verlo claro solo hay que ver la foto de lo que ha supuesto este último crimen la lancha en la que iban los guardias civiles, que no sólo era pequeña, más pequeña que la de los narcos, es que era además más lenta y mucho más frágil. Pero es que además, el piloto del famoso Kiko el Cabra, llevaba 25 años dedicados a navegar con esas embarcaciones y hace solo un año fue detenido con 40 kilos de hachís".

"Hace tiempo que las asociaciones denuncian que los traficantes están ganando cada vez más terreno y que ellos están cada vez más solo. Como avisaron que desmantelar el organismo de coordinación del narcotráfico, el Con Sur, que se creó en 2018, iba a traer problemas porque era el arma principal de la Guardia Civil en la lucha contra la droga. De momento lo que se investiga es qué pasó ese día".

"Hay una investigación interna de la Guardia Civil y convendría recalcar que el asesino de los guardias civiles es el asesino para las Lasca. No tiene la culpa del asesinato de dos guardias civiles, pero sí está en su mano la responsabilidad de la gestión que se hace de un problema que no deja de aumentar. Y mientras el problema aumenta interior resta medios".

"El PP va a pedir que la provincia de Cádiz sea declarada zona de especial singularidad. Lo ha anunciado en un día fijo en Barbate y va a reformar. Propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea la Audiencia Nacional la que se encargue de los casos graves de narcotráfico y crimen organizado, sabiendo que los fiscales y los jueces en esta zona están trabajando con absoluta determinación".

"Después de ver algunos testimonios de estos profesionales de la administración de justicia en este territorio, hemos llegado a la conclusión de trasladar sumarios especialmente graves a la Audiencia Nacional para que sean tratados por los magistrados que tienen experiencia en este tipo".

"A todo esto, seis de los ocho detenidos ya están en la cárcel y el juez ha enviado a prisión al piloto de la narco Lancha, Kiko el Cabra y a otros cinco delincuentes que iban con él, imputados por varios delitos, entre ellos el de asesinato".

"Los seis han admitido ante el juez que estaban en la bocana del puerto. Dicen que no estaban en la narco lancha. Los otros dos que esperaban en tierra han quedado en libertad con Carlos".