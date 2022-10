El primer sonido del día de Carlos Herrera: el detalle que el Gobierno ha 'escondido' en los PGE

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los PGE presentados este jueves, así como lo ocurrido en un Colegio Mayor de Madrid.

En clave local, "estamos sobrecogidos por esa explosión en los bajos de un edificio en Alcorcón que ha acabado con una desgracia, la muerte de un niño de 5 años. El incendio afectó a los pisos de arriba entre el incendio y el humo. ¿Qué provocó la explosión? Unos hablan de una manipulación de gas, de unas obras, etc", comenzaba recordando el comunicador.

En clave política, "vamos a hablar de lo que el Gobierno no quiere que hablemos, que los medios de comunicación sacaran a todo trapo un detalle muy escondido en los PGE. El detalle de que los miembros del Gobierno no solo no están dispuestos a apretarse el cinturón, sino que se van a subir el sueldo más que nadie. Ya estamos cansados de que se nos critique a los políticos por no congelar nuestro sueldo, decía Patxi López".

"Todo este cuento de Chiqui Montero, López, la portavoz del Gobierno... todo este cuento de todos tenemos que arrimar el hombro se cae cuando estos se suben el sueldo por encima de los funcionarios. Al parecer, ellos consideran que los están haciendo super bien. Los impuestos por arriba solo se los suben a los ricos ricos, evitando tocar los buenos sueldos que cobran ellos. La mayoría de los españolitos de a pie, que ni les bajan el IRPF ni se lo deflactan, no se pueden subir el sueldo un 4%. Esto es lo que el Gobierno ayer no quería que se hablara y puso en marcha la maquinaria, para que con la que estamos viviendo en este país, solo se hablara de unos zangolotinos que han gritado en una ventana o han dejado de gritar", ha desgranado el comunicador.

En este punto, se fijaba en una de las integrantes del Gobierno: "La reflexión consiste en escuchar a la ministra de Hacienda que le pide a usted que arrime el hombro. "No se explicarlo mejor", decía. Si solo hay que escucharla, estas son las manos en las que están nuestras cuentas. Y olvídense de convencer a esta gente de que no puede mantener estos Presupuestos, que se basan en una previsión de crecimiento que no se cree nadie. Ayer al Banco de España se sumó el BBVA, que tiene un prestigioso banco de estudios y dice que España solo va a crecer un 1%, ni siquiera un 1,4%. Escrivá dice que hablar de un 2,1% o de un 1,4% son unas décimas, que tranquilos. Sobre todo sabe que cuando se confirme que el ejercicio 2023 ha sido un desastre, él seguramente ya no será ministro, vete tú a saber qué será".

Por otro lado, "en las últimas horas, el Gobierno ha encontrado un Colegio Mayor en Madrid. Unos zangolotinos que se lo tienen que hacer mirar, desde luego. Puedes hacer una apreciación de esto o lo otro, del mal gusto, pero es que se ha montado un disparate. Las agredidas lo han dejado claro en una tradición fiestera, han demostrado más madurez que algunos que hasta quieren poner en marcha la Fiscalía. ¿Por qué no os preocupáis así por los chavales de 'S’ha Acabat!' a los que directamente agreden?"