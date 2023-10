¿Por qué no se incluyó la amnistía en la Constitución? Manuel Broseta, abogado, lo explica en Herrera en COPE

En plenas negociaciones de Pedro Sánchez para lograr volver a ser presidente del Gobierno, tanto Bildu como ERC y Junts tienen la llave del nuevo Gobierno que pasa por nuevas concesiones a los independentistas. En 'Herrera en COPE', el abogado Manuel Broseta, que además es presidente de la Fundación Conexus e hijo de Manuel Broseta, profesor universitario y senador asesinado en 1992 por ETA, ha analizado el panorama político.

En primer lugar, se ha referido al blanqueamiento de Bildu y a su existencia como partido político: "Creo que tenemos que diferenciar los sentimientos de las razones de estado o de interés general. Aunque seamos víctimas de ETA y no nos produzca ningún placer ver a estos señores en los medios y diciendo determinadas cosas, tenemos que pensar que el imperio de la ley está por encima de todo".

"Que estas personas estén participando en la vida democrática, aunque nos duela, es positivo, porque mientras están haciendo esto no están empuñando las armas", ha afirmado a Carlos Herrera.

Y ha añadido: "Creo que pactar con las minorías puede ser bueno o malo y dependerá de lo que se pacte. Si el presidente del Gobierno pacta cuestiones positivas también para España, no lo veo mal, si todos participamos de un proyecto común. Lo que puede ocurrir, y en ese caso tenemos que estar en contra y alzar la voz, es que se pacten cosas que no son buenas para España o que no sabemos qué se está pactando".

El encaje de la amnistía en la Constitución

En cuanto al encaje legal de la amnistía, apunta que "no" lo tiene, "no solo porque la Constitución no lo recoge y rompería principios básicos como la igualdad entre los españoles. Además, cuando en el trámite para hacer una ley como nuestra carta magna hay discusiones y enmiendas sobre si se incluye algo y al final se rechaza o se pide no incluirlo, es claramente un síntoma de que no se quiso incluir. La amnistía no está prevista en la Constitución y no cabe".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Yo creo que aunque haya una amnistía, si los delitos siguen en el código penal, se volverá a delinquir. Yo creo que jurídicamente habría que argumentar la amnistía, todas las normas se pueden argumentar. Creo que sí será un encaje de bolillos y lo que nos tenemos que plantear si es aceptable moralmente. La interpretación jurídica tendrá que tener en cuenta todo lo que ha ocurrido", ha apuntado el abogado.

Para concluir, ha puesto el foco en los grandes Pactos de Estado: "La amnistía es una cuestión que va a llegar al TC y habrá debate. Los españoles debemos pedir a nuestros representantes que pacten entre ellos y que hablen de las cuestiones de estado que preocupan al 80% de los españoles".