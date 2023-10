Cándido Méndez, en COPE: "La palabra amnistía no es interpretable, significa borrar los delitos"

Este lunes, Cándido Méndez, ex secretario general de UGT pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre la situación política actual.

"Estuvo casi 22 años al frente de ese sindicato y no le han desgastado lo más mínimo", bromea Herrera en referencia a la aparencia física del ex secretario de UGT al arranque de la entrevista. "Agradecido por esta oportunidad que me dan de hablar porque hacer puedo hacer poco", indica.

Cuenta que su primer contacto con Herrera fue hace 25 años. "Fue en Sevilla. Usted estaba en una mochila y tuve ocasión de hacer las declaraciones que me pidió y saludarlo". Añade que él ha venido a COPE también con una mochila y un cascabel. "Es para no perderme", indica provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Si Cándido Méndez estuviera en el ejercicio de la política sindical, argumenta cuál sería su impulso o motivación. ¿Cómo actuaría ante el repentino flujo de partidarios a una amnistía? "Estoy decididamente en contra de la amnistía, así es como lo pienso y entiendo. Creo que ayer hubo una manifestación muy importante y sobre ella se pueden buscar referencias. Los partidarios de la independencia y la amnistía para eliminar la represión, creo que había 4.500. Hablamos de una diferencia abismal y esto tiene que hacer pensar a la política, instituciones y presidente del Ejecutivo".





Lo que ocurre es que "hay menos interés en la acción política que en los relatos y lo que se hace son fabricar o fraguar relatos. Ahí hay una mezcla de todo. Recuerdo que hubo una manifestación enorme del sector agrario y oí unas declaraciones sorprendentes, decían que era la manifestación de los caciques porque iban a caballo". Prosigue, volviendo a la concentración en Barcelona, que fue un acto muy importante.

Méndez ha estado 35 años de su vida centrado en el trabajo sindical. "Estamos ante una situación complicada y difícil. Lo que piden los independentistas es algo de una enorme gravedad porque piden que se borren unos delitos. Yo en relación con la amnistía.... diría que no es una palabra interpretable. Significa borrar los delitos y, para borrarlos, pones en tela de juicio las leyes con las que has sentenciado. Pones así en cuestión las leyes y, en ese sentido, es un paso que no se puede justificar por un mero cambio de opinión".

"Formo parte de ese colectivo de españoles que cree que se deberían repetir las elecciones"

En este sentido, esa vía de escape indica que no va a funcionar. "Aquí lo importante van a ser las disposiciones cuando planteen qué hechos amnistiables van a haber. La palabra amnistía no es interpretable", explica el ex secretario de la UGT en 'Herrera en COPE'. Además, explica que "formo parte de ese colectivo de españoles que cree que se deberían repetir las elecciones".

Decía Alfonso Guerra en 'Herrera en COPE' que la decisión del PSOE de no ser partidario de la autodeterminación se tomó en un Congreso. "Efectivamente, el partido apostó por la autodeterminación de los pueblos. En casa tenía un cartelito pequeño y el PSOE ha evolucionado. No vamos a involucionar. Entonces, sí. Esos con los cauces democráticos", asegura Méndez. [Puedes volver a ver aquí la entrevista de Carlos Herrera a Alfonso Guerra]

Vídeo

"Creo que va a haber un momento en el que se analicen las cosas y se concilie lo que piden los independentistas con la igualdad de trato ante la ley", afirma este lunes Cándido Méndez en 'Herrera en COPE'.

Por otro lado, cree que hay que hacer un análisis porque "en la anterior investidura, los independentistas presionaron en la segunda parte. Ahora lo hacen antes".

Los problemas de España están quedando en un segundo plano, bajo su opinión. Eso le preocupa. "No estamos hablando del pasado. Estamos utilizando la experiencia del pasado para intentar adivinar los riesgos del futuro".

Sobre el actual líder de UGT y la postura de Pepe Álvarez en relación con la amnistía, asegura Cándido Méndez en 'Herrera en COPE' que "lo que le he oído al secretario general de la organización es que estaban a la expectativa. Creo que el sindicato, en cualquier caso, no tiene ni debe tener un protagonismo en este tema. El sindicato hay que valorarlo por el papel en duda. Los que están dando estabilidad social son los acuerdos de los sindicatos".





Concluye su intervención en 'Herrera en COPE' explicando que otro elemento que destaca y que genera confusión es que "se cree que un sindicato es como un partido político. Mi sindicato tiene una estructura muy amplia. Y eso hay que tenerlo en cuenta".