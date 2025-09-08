Pilar Cisneros, testigo de la ilusión de los más pequeños por volver al colegio: "Es muy divertido volver a ver a mis amigos"

Descubre con Pilar Cisneros cómo han amanecido los más pequeños en esta vuelta al cole

Septiembre es significado de volver al cole y este lunes ha amanecido con un sonido especial: el de los más pequeños cerrando sus mochilas y preparados para volver a las aulas.

Más de 8 millones de alumnos arrancan estos días el nuevo curso y en 'Herrera en COPE' lo hemos vivido lo hemos vivido desde dentro, con Pilar Cisneros acompañando a Valentina y Nicolás, dos hermanos de 10 y 8 años que hoy han vuelto a clase.

los más pequeños, listos para volver al cole

El día ha comenzado en casa, con los dos niños terminando el desayuno. “Cuando he llegado, Valentina ya estaba vestida, solo le faltaban los zapatos”, ha contado Pilar. En cambio, su hermano pequeño aún seguía en pijama: “Nicolás estaba con el colacao en la mano, pobrecito”.

Valentina lo tenía claro y ha dicho que “los primeros días sí me gustan, los exámenes no”. Y es que lo mejor para ella es que “no hacemos casi nada y veo a mis amigas”. Nicolás, en cambio, se mostraba entusiasmado: “Es muy divertido volver a ver a mis amigos y estudiar”. Eso sí, con una excepción: “Todas menos inglés”, ha dicho sobre sus asignaturas favoritas.

Varios padres con sus hijos a su llegada al Colegio San Lucas y María de Toledo, este lunes

Entre risas, Pilar también ha desvelado las primeras protestas del día: “Nicolás estaba indignado porque no le gustaban los calcetines altos”. Y el pequeño lo ha confirmado sin rodeos: “No me gustan”.

El desayuno, como en tantas casas españolas, también ha dejado anécdota. “Nesquik con una palmera”, ha dicho Valentina. Su hermano, mucho más escueto: “Solo colacao, porque no tenía hambre”.

El ambiente en la puerta del colegio

Tras la carrera final para salir de casa, Pilar ha acompañado a la familia hasta la puerta del colegio. Allí, los hermanos han entrado juntos en clase mientras sus padres despedían con una sonrisa el arranque del nuevo curso.

“Hace 20 minutos que ya están dentro”, ha contado Pilar desde la entrada, donde ha podido ver también a los más pequeños de Infantil. “En general han entrado todos contentos, aunque alguno que otro le ha costado separarse de los brazos de mamá”, ha dicho.

Las profesoras, con energía renovada, confirmaban el buen ambiente: “Ya están todos dentro”, ha explicado una de ellas. “Felices y con ganas”, añadía otra. Pilar lo resumía así: “Aquí hay mucha ilusión, mucha energía y ganas de empezar”.

La periodista también ha compartido otra de las rutinas familiares: llegar siempre con tiempo. “Valentina se agobia si no llega pronto”, ha dicho. La niña lo ha explicado a su manera: “No me gusta llegar tarde a los sitios”. Nicolás, en cambio, preferiría tomárselo con más calma: “Al final siempre llegamos prontísimo”.

El ambiente en la puerta del colegio era de reencuentros: abrazos, besos y muchas veces la misma pregunta repetida entre padres: “¿Qué tal el verano?”. Una fotografía que se repite hoy en miles de colegios de toda España y que marca oficialmente el inicio del curso escolar.