La petición de Carlos Herrera a las jugadoras seleccionadas por Montse Tomé: "¡Que lo digan!"

El conflicto de las jugadoras de fútbol con la Real Federación Española suma este martes un nuevo capítulo. Todo se debe a que, una vez que estuvieron llamadas las jugadoras a que acudieran a Madrid a la convocatoria dada por la seleccionadora absoluta Montse Tomé, durante las últimas horas se ha producido un cambio y ahora las internacionales están citadas en Valencia.

Sea como fuere, Tomé sigue confiando que acudan las jugadoras convocadas, así lo aseguró esta mañana la seleccionadora nacional a los periodistas a su llegada a un hotel cercano al aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Carlos Herrera se ha pronunciado en 'Herrera en COPE' sobre este asunto y ha enviado una petición a las jugadores convocadas. Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Carlos Herrera ha calificado de "sindicalistas" a las jugadoras que conforman el equipo. Naranjo, en línea con este tema, explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que "puede que los partidos sean un tostón para muchos, y que la polémica con Rubiales se nos haya ido de las manos, pero lo que no es discutible es que estas mujeres tienen más razón que un santo en pelear por el respeto que merecen".

"Hay que darles una oportunidad porque lo mismo tienen razón"

El colaborador ha recordado cómo se hablaba del fútbol femenino en el NODO. En términos como: "la única nota optimista es que cuando se casen (si casan) cambiarán este juego por la batería de cocina".

Naranjo concluye indicando que "debe haber de fondo, desde hace muchos años, muchas cosas que algunas no se entienden porque no las cuentan, pero que seguramente tengan sentido. Me parece que hay que darles una oportunidad porque lo mismo tienen razón". Escucha aquí la sección al completo.

Audio





Las futbolistas señalaron que lo expresado en otro escrito anterior "deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación" su "firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados" y que "estas afirmaciones siguen plenamente vigentes".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las jugadoras aclaran que "durante los posteriores días a ese comunicado" quieren "poner en conocimiento público que no se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la RFEF", por lo que piden "expresamente que la información que se transmita públicamente sea rigurosa".