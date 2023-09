Ángel Expósito, sobre la denuncia a Rubiales: "Tengo mis dudas de que eso sea abuso sexual"

Anda que no había motivos para cesar a Luis Rubiales, incluso para denunciarlo en la Fiscalía, hasta el día de hoy. Jennifer Hermoso, la campeona del mundo, ha denunciado en la Fiscalía General del Estado al todavía presidente, por los pelos o suspendido, de la RFEF, Luis Rubiales. Por, y ese es el delito que se le quiere imputar y la Fiscalía le va a imputar, por abuso sexual, por intimidación, por vete tú a saber. ¿De verdad?

Aparte de la bajeza, incalificable, de agarrarse los huevos junto a la Reina y en mitad del estadio. Aparte del beso en la boca o el pico, aparte de subirse encima él, que no tiene calificativo, ¿eso es abuso sexual? Yo sinceramente tengo mis dudas. Eso es una cerdada, todo lo que quieras pero, ¿equipararlo con las mujeres que sufren el abuso sexual de verdad? No lo estoy defendiendo, Dios me libre.

Anda que no había motivos. Que si las comisiones, que si Arabia Saudí, tan de moda últimamente, que si el sueldo, que si los beneficios, que si la fiesta en Salobreña, con las chicas jóvenes (no se sabe cuánto)... Todo ello apoyado por el Gobierno. ¿Y se lo van a cargar definitivamente por esto? Ya sea por vía judicial o... Sinceramente, anda que no había motivos para cargarse a un impresentable que nunca había debido llegar hasta ahí.





Hermoso denuncia a Rubiales ante la Fiscalía

La futbolista Jennifer Hermoso ha formalizado su denuncia contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso que le dio tras ganar la final del Mundialen la entrega de medallas en Sídney, un paso que motivará la presentación de una querella por la Fiscalía.

Poco más de una semana después de que el ministerio fiscal le ofreciese la oportunidad de emprender acciones legales contra Rubiales como víctima de un presunto delito de agresión sexual, la jugadora de la selección española ha decidido denunciarle ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Fuentes fiscales han informado de que el martes, cuando Hermoso formalizó denuncia expresa contra él en el marco de una comparecencia que tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, para "proteger" su "privacidad". Tras esta decisión de la ganadora del Mundial, esencial para continuar el procedimiento, la Fiscalía presentará "a la mayor brevedad posible" una querella contra Rubiales ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, dado que los hechos sucedieron fuera del país, en Australia.