Carlos Herrera no se corta en el reencuentro con un personaje que perjudicó a España: "Un sinvergüenza..."

La información deportiva también tiene cabida en 'Herrera en COPE'. Recuerda Naranjo a Carlos Herrera que este lunes se jugó el último partido de la quinta jornada de Liga. El Gerona le ganó 2-4 al Granada y está tercero con 13 puntos. Los mismos que el Barcelona. "Ojo, que tiene mucho mérito el equipo de Míchel", indica.

Además, hoy vuelve la Champions. El Atlético de Madrid juega contra la Lazio en Roma y el Barcelona en el estadio olímpico de Montjuic ante el Antwerp de Amberes. Este último equipo lo entrena Mark van Bommel, un exjugador, explica Naranjo, "que cosió a Iniesta y compañía en la final del Mundial".

Así, el fútbol español y los aficionados se reencuentra con él. Por este motivo, Carlos Herrera ha aprovechado esta ocasión para manifestar lo que opina sobre van Bommel y también sobre el árbitro que pitó en ese histórico encuentro. ¿Quieres saber lo que ha dicho? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Más allá de este tema, el colaborador de 'Herrera en COPE' también ha hablado sobre la selección española femenina de fútbol. "Si no van, deben ser sancionadas. ¿Y por qué no me entero yo de lo que piden? ¿Cuáles son los cambios?", reflexiona.

"El haber aplaudido a Rubiales se ha convertido en lo mismo que no aplaudir a Betty Missiego cuando quedó segunda en Eurovisión", concluye así su intervención, tirando de ironía. Escucha aquí la sección al completo en el siguiente audio. ¡No te lo pierdas!

Este martes, estreno de la Champions League 2023-2024: ¿tiene posibilidades el Barcelona de ganar al equipo de van Bommel?



El debut del Barcelona en la Champions se produce ante un rival, a priori, asequible: el Amberes. Xavi no recupera ni a Pedri ni a Araujo, pese a que el futbolista uruguayo ya se ha entrenado con el grupo esta misma semana. Marcado por la prudencia, el once del Barcelona mostrará cambios con respecto al planteado el pasado fin de semana en LaLiga en la goleada frente al Betis. Volverán Yamine Lamal y Gundogan.

El Barça está ante su gran asignatura. Xavi Hernández lo sabe pero se mantiene fiel a su 'mantra' de cara a la prensa. Prefiere apuntar a los octavos de final antes de fijarse otros objetivos más apetecibles: "Pasar a las eliminatorias y después ya hablaremos. Estar en octavos de final es el objetivo, llevamos dos años sin conseguirlo. Tenemos que ir paso a paso e intentar pasar como primeros de grupo". No te pierdas el encuentro a partir de las 20:30 horas en 'Tiempo de Juego'.

Herrera: "Pepe se ha ido demasiado pronto. Estaba pletórico"

El pasado domingo, el mundo del deporte y de la radio decía adiós a una leyenda.Pepe Domingo Castaño. Carlos Herrera le dedicó unas bonitas palabras en su monólogo. Tienes el homenaje disponible en el siguiente vídeo.