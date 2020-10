Pedro Ruiz: “Si los políticos no hacen bien su trabajo, al menos vamos a hacer bien el nuestro.”

Pedro Ruiz dice que está un poco contrariado con Carlos Herrera, “porque pensaba que iba a hacer un espectaculo de copla y rock contigo, y sigues en la radio”.

Tenía dos espectáculos distintos pero la pandemia cambió sus planes y se puso a escribir hasta 60 monólogos para hablar de temas divertidos. De esos eligió 15 personajes reconocidos y hasta 20, fue inventando otros personajes. Así, dió forma a “Loc@s. Reír nos cura”, que se representará del 3 al 18 de octubre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, una obra para reír, y para olvidar un poco la que tenemos encima.

“Es el espectáculo donde más me he divertido, tiene un aire distinto” y es que Ruiz asegura que “en la pandemia decidí que era hora de pasárselo bien”. “Si los políticos no hacen bien su trabajo, al menos vamos a hacer bien el nuestro.” En Bilbao se consiguió lo que busca el espectáculo, hacer reír y desconectar de política y otras preocupaciones. Y es que la política le ha desgastado, “le he dedicado mucho tiempo cuando a mi interior en realidad no le importa nada”.

Sobre lo que nos ocupa, es tajante: el teatro es seguro, “he estado en teatros este tiempo, y el aplauso es un aplauso doble, uno por el espectáculo, y otro un gracias por hacerlo”. Hay un apoyo mutuo en el teatro estos días, y la cultura ha sido un flotador para todos. “El espectáculo, el arte, la lectura, son productos insustituibles”. El teatro ya hemos dicho que es seguro, y Pedro Ruíz estará en el Infanta Isabel, seguro.