Paloma Alonso, la española con mayor deuda por el impuesto de sucesiones, en COPE: “Es una tortura"

Este sábado a las 12h, la Asociación Stop Impuesto Sucesiones ha convocado una manifestación en Madrid contra del impuesto de sucesiones con el lema ‘Ante el expolio fiscal, movilización nacional’. Stop Sucesiones, es una Asociación que está en contra de este impuesto a la muerte que es el de sucesiones, la deuda que deja el fallecido, el impuesto de la muerte funciona en algunos lugares de España y el PSOE quiere que funcione en todo el país. España es uno de los únicos países que aplica el tridente de la muerte: sucesiones, donaciones y patrimonio.

Encabezando esta manifestación – que partirá desde la calle Alcalá con la bifurcación de Gran Vía para dirigirse al Ministerio de Hacienda y posteriormente a las Cortes- estará Paloma Alonso, la española con mayor deuda por el impuesto de sucesiones desde hace 17 años cuando falleció su madre. Cuenta Paloma en ‘Herrera en COPE’ que a día de hoy la deuda asciende a dos millones de euros y todo por un solar que le dejó su padre en Palencia.

Paloma no puede hacer frente a esa deuda “porque no tienes liquidez, tus bienes no te respaldan esa deuda y entre intereses y demás, vas sumando, sumando y es una bola que no se acaba nunca”, explica Paloma.

En la actualidad como nos ha contado Paloma el solar ha sido construido “y me han sacado 400.000 euros, un desfase con lo que me estaban pidiendo antes”, algo que esta mujer no llega a entender. Y explica lo que han hecho con algunas de sus cosas “me lo han subastado todo durante la pandemia, que es más duro, lo han vendido por un 30% de su valor. Te quitan todo el patrimonio y solo te restan esa parte correspondiente y luego se llevan los fondos buitres”.

Confiesa Alonso que “el presidente del Gobierno es consciente de mi situación porque le he entregado una carta en mano y su respuesta ha sido el silencio, es vergonzoso” criticando la inmoralidad de Sánchez “que quiere indultar a delincuentes no arrepentidos, en cambio a los afectados por el impuesto de sucesiones no quiere saber nada”.

Para Paloma estos 17 años “son 17 años de pena, como en la cárcel, es una tortura” y añade “no he hecho nada”.

Por eso, Paloma llama a los ciudadanos y a los políticos a asistir este sábado a la manifestación para decirle al Gobierno: “’Basta ya de cargarnos de impuestos!, decir no a la subida de impuestos de patrimonio, al diésel, al IVA, a las autovías, bebidas azucaradas…”. Recuerda Alonso que “la sociedad ahora mismo está en una situación económica desastrosa y lo único que están consiguiendo es matar a las familias”