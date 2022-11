Page pide en COPE rectificar la ley 'Solo sí es sí': "Si insisten alguien tendrá que asumir responsabilidades"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para valorar algunos de los temas de más actualidad en nuestro país y en el seno de su partido. Tras la reciente puesta en marcha de la conocida como ley del 'Solo sí es sí', impulsada por el ministerio de Irene Montero, se ha abierto un cisma en la coalición de gobierno sobre el que el presidente autonómico tiene mucho que decir.

¿Tenemos jueces machistas?

Es la pregunta que le ha planteado Carlos Herrera al presidente castellano manchego "¿son machistas, hay que reeducarlos?", le ha preguntado sobre los jueces de nuestro país a quienes Podemos ha puesto en el punto de mira.

Page, por su parte, ha asumido: "Todas las generalizaciones no son propias de ningún ministro. Lo que pasa es que en el caso de algunos ministros y ministras han dicho ya tantas cosas que en realidad a veces ya ni te pasan desapercibidas. Esto lo digo yo... y no es que me caiga la mundial, es que literalmente tendría intranquilidad de conciencia", ha defendido.

El presidente autonómico ha insistido en que "las generalizaciones ya de por sí son siempre muy simplistas y muy malas. Y en segundo lugar, no puede ser de ninguna manera estar instalados en una especie como de soberbia intelectual en la que se necesita todo el día para autoafirmarte, tener que cavar una trinchera. Yo creo que los gobiernos, por definición, tenemos que conciliar", ha querido aclarar.

Emiliano García-Page ha destacado, sobre la polémica ley que ha terminado por reducir algunas penas a condenados por delitos contra la libertad sexual, que desde Igualdad "dicen que no había dudas. Pero sí hubo dudas cuando se planteó la redacción de la ley. Hubo dudas y hubo un proceso de información pública. Y al margen de lo que dijera el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma, mi gobierno, el Instituto de la Mujer, dijo en público y es más, hoy haré público el documento. Hicimos alegaciones diciendo que nos daba mucha confusión la posibilidad de la retroactividad en esta materia penal, en la sentencia admitidas. Ya advertimos y me consta que lo hizo mucha gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues arreglarlo cuanto antes", ha defendido.

¿Debe dimitir Irene Montero o ser cesada?

Herrera le ha querido preguntar a Page que si, bajo su punto de vista, se debería cesar a la ministra de Igualdad o debería ser ella la encargada de presentar su dimisión, tras el fracaso en la aplicación de una de sus leyes estrella: "Yo no soy muy amante de, en la refriega política, establecer dimisiones automáticas", ha defendido Page.

"Lo que ha hecho, desde luego, es muy grave. En su caso, como ya es costumbre, puede que alguien le quite importancia. Yo personalmente lo llevaría muy mal o en cualquier caso, intentaría exigir una rectificación. Sobre todo de lo que es la acusación a todo un cuerpo del Estado, que además tiene una función concreta y que siempre hay que respetar, independientemente de que se coincida o no con él", ha querido aclarar el presidente regional.

"Asumir responsabilidades"

Algo que sí ha querido dejar claro Page es que "aquí se ha producido el fenómeno de que se llama machistas a todos los jueces, pero es que yo he oído hace escasas semanas que a las feministas que no estaban de acuerdo con la Ley Trans también las llamaban poco más o menos que machista. Es un problema de que todo el mundo está contra su propio criterio", ha dicho.

"No me preocupan hoy las dimisiones, sí que me parecería como para que haya responsabilidades si en vez de arreglarlo se empeñan y se empeña y se empeñan y vemos una sucesión inevitable de errores como consecuencia de la ley y ver salir a violadores a la calle", ha terminado por explicar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este sentido, Emiliano García-Page ha querido concluir: "Si como consecuencia de un empeño político, es decir, no de un análisis jurídico-técnico que lleve a la rectificación (que equivocarse le puede pasar a cualquiera), es más, yo creo que la humildad es una condición necesaria en la política y cuando se gobierna más, y en este caso que estaban sobre aviso, mucho más. De manera que si insisten, desde luego alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad", ha añadido en su análisis en 'Herrera en COPE'.