García-Page: "Yo tampoco dormía por las noches cuando gobernaba con Podemos"

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page se ha mostrado partidario del acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un gobierno de coalición PSOE - Undias Podemos aunque deja claro que, por el momento, es un pacto "muy genérico y repleto de buenas intenciones". "Es el envoltorio del caramelo".

En una entrevista este viernes en 'Herrera en COPE', Page sí ha reconocido que Podemos también le quitó el sueño cuando gobernaban conjuntamente en Castilla-La Mancha. "Pacté con Podemos en la anterior legislatura a la fuerza porque no había otra opción y porque ellos lo hicieron sobre la base de colapsar el funcionamiento de la región. Yo entendí cuando Sánchez dijo durante una entrevista en televisión que no podría dormir por las noches con Podemos en el Gobierno. A mí me quitó el sueño gobernar con ellos durante mucho tiempo", ha dicho.

El barón socialista admite que "del corte de mangas al abrazo" no ha pasado mucho tiempo pero que Sánchez ha entendido que no quedaba otra opción que aliarse con Iglesias tras los resultados del 10-N. "Sánchez ha buscado siempre un gobierno en solitario. Pero en las elecciones el PSOE bajó un poco y Unidas Podemos también pero no lo suficiente para dejar de ser indispensables. Era mejor hacer en 24 horas lo que se entendió que era el único camino posible con estos resultados", ha dicho.

Page ha descartado como fórmula alternativa la gran coalición con el PP, aunque sí pide a Sánchez alcanzar "acuerdos de Estado" con Casado. "Con PP y Cs se pueden pactar grandes asuntos de Estado. Podemos tener un gobierno de gestión, pero no podemos dar grandes zancadas si no contamos con los otros grandes partidos", ha subrayado Page.