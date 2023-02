Un oyente sorprende a Carlos Herrera con su parodia sobre el Barça Gate: a ritmo de 'Un, Dos, Tres'

Uno de los temas que está marcando la actualidad en los últimos días está protagonizado por el Fútbol Club Barcelona. La Fiscalía está investigando unos pagos del club azulgrana al que fuera número dos de los árbitros, Enríquez Negreira. Tras conocer la noticia, Carlos Herrera analizaba lo ocurrido, y planteaba que habría pasado si el escándalo hubiera tenido lugar en otro club.

En los últimos días, se han publicado multitud de informaciones al respecto, una de las últimas ha surgido a raíz de las declaraciones del entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde.El que fuera técnico del Barça entre 2017 y 2020 ha asegurado que "no" sabía "que existían" los informes arbitrales. "Ha sido una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto. Es una cuestión que ahora mismo me pilla un poco lejos y que se irá aclarando con el tiempo. Sí es verdad que ha sido una sorpresa, pero hay que ser cautos para saber a dónde va todo esto", afirmaba en una rueda de prensa este sábado.

Los oyentes de 'Herrera en COPE' viven pegados a la actualidad y no se cortan al dar su opinión sobre los distintos temas. En esta ocasión, un fósforo ha sido de lo más original al analizar lo que está ocurriendo en el Barça Gate. Ha sido Antonio Naranjo el que ha querido que Herrera escuchara lo que ha preparado este Oyente.

La parodia de un oyente de 'Herrera en COPE' sobre el Barça Gate

"He encontrado a alguien que casi mejora tu análisis Herrera, no sé quién es este genio, pero me ha gustado tanto que yo te lo voy a poner porque resume muy bien todo lo que está pasando en aquella casa", apunta el colaborador, y es que el oyente en cuestión ha realizado un curioso montaje como si se tratara del mítico programa 'Un, Dos, Tres'.





El fósforo en cuestión comienza diciendo: "escándalos por los que el Fútbol Club Barcelona no ha sido sancionado en ningún momento, como por ejemplo el Fair Play. Un, dos, tres, responda otra vez", para pasar a enumerar algunos de los más sonados de los últimos años como "el Fair Play", "el coste de Neymar", "pasarse del límite salarial", la "cautelar a Lewandoski", las "comisiones de Piqué" o "el escándalo Negreira".

Tras escuchar el audio, tanto los colaboradores como el propio Carlos Herrera no salían de su asombre. "Qué trabajado", además lo ha hecho "con imágenes del Un, Dos, Tres dobladas", han sido algunos de los comentarios. Naranjo ha explicado que era más largo, pero ha decidido emitir una versión acortada, a lo que Herrera ha apuntado, "con esas me parece a mi que ya llega".