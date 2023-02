Carlos Herrera descubre el ingrediente secreto que no falta en su dieta: "Bien de precio y saludable"

El pasado viernes, 'Herrera en COPE' salía de su estudio habitual para visitar las Islas Canarias. En concreto, Carlos Herrera presentaba el programa desde Tenerife, donde hablaba con el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín Domínguez.

En su visita a las islas, el comunicador ha podido hacer un alto en el camino para disfrutar de una comida en un sitio realmente especial. Este lunes, Herrera ha comenzado la mañana, contando a Carlos Moreno, El Pulpo, qué restaurante ha visitado y cuál ha sido el plato estrella del que ha disfrutado.

"Cómo están las Islas Canarias", bromeaba El Pulpo para comenzar. "Bien bien, yo las he dejado en orden, al menos Tenerife que es donde he estado", apuntaba Herrera, siguiendo el tono bromista. En este punto, el director y presentador de 'Poniendo las calles' ponía el foco en la gastronomía y contaba a los oyentes que Herrera ha comido "un conejo con pochas que tenía muy buena pinta", y es que el propio comunicador compartía una fotografía en su cuenta de Instagram del plato en cuestión.

La comida tuvo lugar en el Coto de Antonio, y el plato fue "inolvidable", según palabras del propio Herrera. "Yo soy muy conejista, el conejo es saludable, bueno, agradable. Y bien de precio", ha confesado ante Carlos Moreno. Además, este le ha recordado que se puede preparar al ajillo, "un poquito picantón", una receta que gusta mucho a ambos. Junto al plato de conejo, Herrera también disfrutó de papas negras con mojos y cabrito herreño, todo ello en el mismo restaurante, un que visita cada vez que viaja a Tenerife.





La nueva afición de Carlos Herrera

Precisamente este viernes, uno de los temas de tertulia de 'Herrera en COPE' eran las personas mayores, en concreto, aquellas que deciden apuntarse a una nueva afición cuando ya tienen cierta edad. Todos conocemos a alguien que cuando se jubila decide apuntarse a pintura, clases de baile y algún taller de manualidades.

Otro de los ejemplos es la gente que decide empezar a correr. "Gente que a los 80 se pone a correr...", señalan los colaboradores, algo críticos. "Si no has currado antes y te pones a los 80...", deja caer Carlos Herrera. "Herrera, ¿Tú has hecho algo de más madurito?", han querido saber.

"Herrera... Yo conozco a alguien que ha empezado a tocar la guitarra ya madurito...", insisten. "Yo", reconoce Carlos Herrera. "Además, y como toco la guitarra eléctrica, señores", añade el presentador, dejando claro que no se le da nada mal. "Y haciéndolo bien", corroboran sus compañeros. De esta manera, Herrera se ha incluido en "los maduritos" que se lanzan a aprender un nuevo hobby a pesar de ya considerarse mayores, ya que nunca es tarde para aprender nuevas aficiones y disfrutar de ellas. Escucha el momento completo en el siguiente audio.

