Ernesto Valverde: "No sabía ni que existían informes sobre los árbitros en el Barcelona"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club y técnico del Barcelona entre 2017 y 2020, confesó que "no sabía ni que existían" esos informes arbitrales.



"Ahora mismo me pilla un poco lejos y supongo que se irá aclarando con el tiempo porque todavía no tenemos todos los datos. Ha sido una sorpresa, pero hay que ser cautos para ver por dónde va todo esto", apuntó Valverde, cuestionado sobre este asunto en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético de Madrid.







El técnico añadió que los informes sobre los colegiados son "algo común" para conocer las "estadísticas" de los árbitros que les van a dirigir cada partido, "lo que ha ocurrido antes con él, el ratio de victorias o si saca más tarjetas", y que en el Athletic le llegan a su ayudante, Jon Aspiazu.



"A veces los miro o me comenta algo por encima Sendoa (Aguirre, delegado), pero en Barcelona ni los miraba y no sabía ni que existían", zanjó