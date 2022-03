La opinión de Herrera sobre Will Smith: "¿Qué habría pasado si un blanco le pega un bofetón a un negro?"

Bueno, ustedes han visto las imágenes. Aquí las consideraciones, más allá del hecho del bofetón, que bueno qué quieren que les diga. Está en el qué habría pasado sI... Esto ha sido un rifirrafe entre dos personas de color, negras, afroamericanas, llámenles como ustedes quieran. ¿Qué habría pasado si, por ejemplo,? Justicia histórica, gran venganza, dentro de esa corrección política enferma que viven los norteamericanos y no digamos Hollywood particularmente. Pero ¿qué habría pasado si el que suelta el bofetón en vez de ser negro era blanco, a un negro? No tiene sitio donde esconderse en el mundo, ¿y si hubiera sido de dos blancos, y uno de ellos de opción sexual no heterosexual? ¿De qué estaríamos hablando? De que la raza violenta y reventa, etcétera etcétera, etcétera. ¿Qué habría pasado en el caso de que fuera la mujer la que hubiera dado el bofetón en vez del marido? Que algunos dirían hombre claro, el marido ha sabido comportarse y es ella la ofendida la que tiene que pegar el bofetón. Pero como lo ha hecho él, es violencia machista. Que no sabía yo, que creía que la violencia machista era la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de un hombre, bla, bla, bla, bla. Nunca una bofetá, está para salir en el paso de la 'bofetá' Will Smith ¿eh?, nunca una 'bofetá ha tenido tantísima interpretación en el mundo . No me digan que no es divertido".