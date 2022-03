¿Fue la bofetada de Will Smith a Chris Rock un montaje? La audiencia lo tiene claro

La bofetada de Will Smith a Chris Rock se ha convertido en el momento más comentado de la gala de los Oscar 2022. Rock se encontraba en el escenario, protagonizando uno de los momentos de humor de la noche, cuando un mal chiste sobre Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, interrumpía el momento de risas y hacía que el actor se levantase y le propinase un puñetazo, que provocaba el grito de los asistentes. Rock, que por unos segundos se quedaba sin palabras, intentaba salir del paso diciendo: "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión".

Minutos más tarde de lo ocurrido, Smith gana el Oscar a Mejor Actor por su papel en 'El método Williams' y en su discurso de agradecimiento aprovechaba para hacer alusión al incidente ocurrido minutos antes. "En este momento de mi vida, estoy superado por lo que Dios me invita a ser y a hacer en el mundo", espetó antes de afirmar que también protegió a sus compañeras de reparto, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney y Demi Singleton.

Al terminar la gala, el vídeo del momento de la bofetada comenzaba a circular por las redes sociales, que se llenaban de comentarios. Por un lado, están los que critican el gesto de Will Smith, mientras que otros juzgan el chiste realizado por Chris Rock. Lo ocurrido ha sido el tema de conversación de bares y oficinas este lunes y, sin duda, será el momento más recordado de la 94 edición de los premios Oscar, que en COPE te contamos en directo con un programa especial de la mano de Adolfo Arjona.

?? El día que Quevedo se hizo un Will Smith: la exitosa comparación que nadie esperaba ?? https://t.co/Z5d8cTDHkZ — COPE (@COPE) March 28, 2022





¿Qué opinan los lectores de COPE.es de la bofetada de Will Smith?

Entre las opiniones que hemos podido leer por redes, hay quienes aseguran que se trata de una broma que ya estaba pactada entre Smith y Rock. Está claro que la polémica vende, y que esta gala será más recordada que otras de años anteriores por esta escena de violencia. Por ello, en COPE.es hemos querido preguntar a los lectores si consideran que la bofetada fue espontánea o si estaba preparada.

Más del 52% de las respuestas aseguran que sí se trató de un montaje. Por el contrario, el 26,7% consideran que no lo fue, mientras que un 20% tiene dudas sobre ello.





A última hora de este lunes, Will Smith ha pedido disculpas a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por lo ocurrido. "Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable", ha asegurado el actor en una publicación en su cuenta de Instagram.

Smith ha destacado que la violencia es "venenosa" y "destructiva" en todas sus formas y admitió que los chistes a sus expensas "son parte de su trabajo". "Pero una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", ha argumentado. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", ha añadido.