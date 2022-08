Músicas o colores concretos: estos son los trucos que hacen que compremos más

La llegada de la segunda quincena del mes de agosto supone un atisbo de que el verano se acaba y, por consiguiente, las rebajas en las tiendas llegan a su fin hasta nueva fecha. Si todavía no has hecho ninguna compra este verano, es el momento de aprovechar los últimos días de rebajas para conseguir tu ansiado producto al mejor precio. Relacionado con eso último, cabe resaltar el curioso efecto relacionado con el ansia. Y es que hay muchas veces, que sin necesidad de tener que comprar nada, finalmente acabamos realizando dicha adquisición.

Es aquí donde entra en juego el marketing de empresas y comerciantes. El avance en lo relativo a este ámbito, el estudio del impacto en la población ha avanzado tanto en los últimos años que ha permitido generar una serie de técnicas para que los productos que ofertan nos entren directamente, ya no solo por los ojos, sino por los cinco sentidos. Aunque no lo pienses, el olfato, el gusto, la vista, el oído y hasta el tacto son aspectos claves para hacerte comprar cosas. Es lo que hoy los expertos en mercadotecnia llaman marketing sensorial.

Todo aquello que puedas imaginar influye en los potenciales compradores: desde la música hasta los colores pasando por el olor. Para hablar más en profundidad sobre el tema, Sandra Martínez, especialista en neuropsicología, atiende a "Herrera en COPE" para explicar y despejar todas las dudas que rodean a este tema.

"La verdad es que prácticamente podríamos decir que se activa todo el cerebro. Lo primero que hacen estos sentidos no es poner en alerta nuestro sistema más básico, lo que llamamos el tronco del encéfalo. Esa es la base lo que compartimos con prácticamente todos los animales. Esto ya hace que nos pongamos en alerta y despierta, pues como una especie de disparadores mentales. Esa activación ya nos llega al sistema límbico, al medio del cerebro, que nos activa las sensaciones de placer. Entonces cuando ya tenemos ese placer activado lo que nuestro corteza prefrontal, la zona más nueva del cerebro, lo que está haciendo justo es buscar dónde está ese interés, aprenderlo y tomar la decisión de si realmente nos interesa o no nos interesa", responde Martínez al ser preguntada por la áreas de nuestro cerebro que se activan al recibir estos estímulos externos.

Todo esto va ligado al gusto y al placer. Es por ello, que toda esta serie de sensaciones generan cierta "adicción" haciendo que volvamos a reincidir y repetir en algunos espacios y productos determinados: "No es solo una sensación porque esa sensación la genera una conducta que estamos repitiendo y la repetimos porque en el cerebro tenemos un circuito de recompensa neurológica, que está activado por la dopamina. Esta lo que genera es una necesidad de volver a activarla de volver a ese nivel de dopamina y si allí donde hemos encontrado algo que nos ha gustado, pues a través del tacto, a través del oído, donde nos hemos sentido a gusto, vamos a volver porque hemos aprendido que ahí estamos a gusto", manifiesta la experta.

Pese a ser costoso, es posible controlar esos impulsos que esto estímulos generan sobre nuestra cabezas: "Se pueden frenar pero hay que hacerlas conscientes. Tenemos que ser conscientes de que esas compras las estamos haciendo de una manera impulsiva, podríamos decir o no reflexiva. Aquí hay mucho neuromarketing detrás, hay muchas técnicas que están estudiando cómo hacer que no respondas a esa llamada para que compres. Entonces si eres una persona que tiene mucha mucha autocontrol, sí que eres más capaz de controlar esa compra más impulsiva no necesaria. Pero si no, es muy fácil caer en la compra compulsiva repetitiva no necesaria", enuncia la neuropsicóloga.

"Depende mucho de las personas, pero es verdad que los colores que son más tonos pastel que nos dan más calma. Una vez que ya hemos pasado por encima de los colores más vistosos, los que llaman más la atención más la primera vista más básica más neurológica. Eso es, somos capaces de quedarnos más tiempo en los colores más pasteles, pero nos llaman más la atención de primera un color, pues como un rojo brillante, un azul o un amarillo. De hecho dicen que en épocas de crisis y demás, los colores llamativos son los que los que salen a las tiendas porque hacen que nos sintamos mejor con ellos", expresa Sandra en lo relativo a la cuestión de cuales son los colores más llamativos.

Llegados a este punto, parece lógico plantearse si los comerciantes buscan los servicios de los psicólogos para buscar la optimización de las campañas de marketing: "Supongo que a compañeros que se dediquen al marketing, supongo que sí. Al final, la psicología está de base en todo esto. Yo sé que hay muchos porque tengo muchos conocidos en el área de marketing y se forman muchísimo en el área de la persuasión, de las técnicas de venta basadas en la psicología y en la neurología, que cada vez está entrando un poquito más en lo que llaman ahora neuromarketing. Al final toda la compra se basa en el cerebro, en cómo actúa nuestro cerebro y cómo respondemos a esos estímulos que tenemos alrededor", manifiesta Martínez ratificando la importancia del estudio de la mente para el comercio en general.





Todo conduce al marketing

Pese a la importancia de la mente y el estudio de las reacciones de la misma, ámbitos que abarca la psicología y la neurología, es el marketing quien ejecuta esas ideas obtenidas. Es decir, son los encargados de este ámbito los que finalmente hacen llegar a los consumidores, a base de materializarlas, todas las conclusiones obtenidas. Para entender más en profundidad este tema, Raquel Ayestarán, directora del grado de marketing de la Universidad Francisco de Vitoria, atiende a "Herrera en COPE" para explicar todo lo relativo a este asunto.

"Se viene utilizando ya desde hace tiempo. El comportamiento del consumidor en punto de venta es una materia muy estudiada. Existe una especialización de marketing que se llama supermarketing y que estudia precisamente esto, cómo nos comportamos en puntos de venta, ahora también online, ya no solamente físicos. Esto quizás algo más nuevo más nuevo relativo en marketing. Estamos innovando constantemente", expresa la especialista dando a entender la importancia del marketing a la hora de vender.

La toma de estas decisiones es fundamental para que un producto tenga éxito. Por eso, cabe replantearse si existe una serie de claves para elegir la idiosincrasia determinada de una campaña: "Sí que es verdad que tiene una repercusión muy alta en las ventas. Entonces influye notablemente al elevar esa cifra de ventas efectivas, pues el elegir una música concreta, olores concretos, generar experiencias sensoriales diferentes a otras y forman parte de las estrategias globales de la marca y, en concreto, del área de supermarketing. Son tácticas concretas y sí, sobre todo en tiendas de jóvenes el entrar y tener una música concreta, un tipo de iluminación, un olor o en las que son un poco más de lujo, pues que envuelven y te generan un sentimiento de pertenencia o un sentimiento de querer pertenecer a esa comunidad", explica Ayestarán.

"Los porcentajes de venta dentro de las cuotas de mercado, así como las de influencia de recomendaciones, sobre todo ahora que hay redes. Hablamos también de públicos jóvenes que generan esa influencia, esas cuotas de voz. Hablar sobre la marca sí que tienen mucho que ver con todo esto. Ya digo que forma parte de estrategias más globales. Luego ya en función del tipo de marca y el tipo de punto de venta varia el mensaje que quieran generar en ese punto concreto. Sí, si tiene que ver un tipo de música en generar una experiencia concreta", resalta la directora.

Como es lógico, dependiendo del tipo de producto, servicio y tienda, se potencia más un tipo de sensación e impacto que otro: "Sí, efectivamente. Igual que decíamos antes que en las tiendas que tienen asociados los olores o las músicas se trabaja más las acciones visual. En online se trabaja las experiencias son más concretas. Al final tenemos que trabajar más las promociones. Es mucho más difícil en online porque no se genera esa experiencia. Quizás se trabaja más la visibilidad en las compras físicas", agrega Raquel Ayestarán.