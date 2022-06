Los mejores trucos que debes tener en cuenta para comprar en las rebajas: te saldrá más barato

Las rebajas de verano están a punto de arrancar. La llegada de las altas temperaturas y casi la desaparición total de las restricciones contra el coronavirus, han aumentado más las ganas de las personas por renovar su armario, aprovechando estas fechas para hacerlo por un menor precio. La fecha oficial es el 1 de julio en la mayoría de las comunidades autónomas.

Sin embargo, algunas tiendas ya se han adelantado un par de semanas con las promociones. Muchas de ellas, han comenzado a reducir sus precios a mitad del mes de junio. Este es el caso de H&M, que anunció sus primeras rebajas el pasado jueves. Lo mismo se ha hecho en El Corte Inglés y las tiendas de Inditex, por lo que ya podrás cazar los mejores precios en Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka o Pull & Bear, entre otras.

Es por esto por lo que ya nos encontramos muy pendientes de esta bajada de precios. A pesar de ello, a veces los descuentos nos juegan malas pasadas hasta comprar lo que no necesitamos. Es por esto por lo que es necesario tener en cuenta algunos trucos a la hora de comprar y hacerse con los mejores precios.









1. Antes de dejarnos hipnotizar por las etiquetas rojas, es recomendable hacer una lista con lo que realmente necesitas comprar para no terminar dejando prendas nuevas en el fondo de armario.

2. Hacer limpieza de armario antes de ir de compras. De esta manera, tendrán más claro que necesitas, incluso descubrirás prendas que tienes y que no sabías, lo que facilitará el paso anterior.

3. A veces los precios no son tan bajos como creemos y los suben antes de rebajarlos al precio inicial. Es por esto por lo que se recomienda guardar los links de las prendas que estás esperando que bajen de cara a las rebajas. Esto también te servira para tener la ropa fichada e ir directa a la cesta antes de que se agoten.

4. Ten en cuenta la apertura de las tiendas tanto físicas como online. Normalmente, en las aplicaciones móvilas y las webs, lasa rebajas comienzan un día antes. Al igual que, a veces, abren las tiendas 15 minutos del horario previsto. Esto es algo muy habitual en Inditex.

5. Hay días de la semana que son mejores para irse de rebajas. En esta época, las tiendas están hasta arriba de gente cada día de la semana. Sin embargo, los domingos son los mejores días para ir. Esto se debe a que tiendas como Zara hacen inventario ese día, por lo que es más fácil encontrar cosas interesantes. Asimismo, el miércoles también es un gran día porque llega ropa nueva a los almacenes.

6.Es mejor ir a comprar en horas tranquilas para poder mirar, probarte la ropa y evitar comprar de forma impulsiva al querer salir ya del bulto de personas que se pelean por los mejores precias. Es por esto por lo que deberías ir a primera hora de la mañana o a la hora de comer.

7. En las tiendas online puedes filtrar tu talla. Esto es importante aplicarlo, dado que así solo aparecerán las prendas que estén disponibles de tu talla y no te dejarás guiar por los precios antes que por tu comodidad al esforzarte por entrar en una prenda que no te sirva. Aunque te encante, no lo compres si no es de tu talla porque terminarás devolviéndolo o guardándola con la etiqueta puesta.

8. Evita las prendas para eventos especiales. Si no tienes una fecha en el calendario para usarlas, no te compres un vestido de fin den años o de boda. De esta manera, evitarás compras innecesarias.

9. Aprovecha para comprar cosas de buena calidad o que siempre evites comprar por sus elevados precios.

10. Si no quieres que se te vaya de las manos, hazte un presupuesto para no superar el límite de dinero que puede o te quieres gastar.

11.Mira las colecciones antes de que empiecen las rebajas. De esta manera, ahorrarás tiempo e irás directamente a hacerte con las prendas que más te han llamado la atención sin entretenerte con otros productor por el camino. Así evitarás hacer crecer tu cesta innecesariamente.