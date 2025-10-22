Poli Rincón destapa las carencias del Real Madrid pese a la victoria ante la Juventus: "Si en tu casa, el mejor es el portero..."

Poli Rincón, exfutbolista del Real Madrid y comentarista en Tiempo de Juego, ha mostrado su preocupación por la imagen del equipo blanco tras la sufrida victoria sobre la Juventus en la Liga de Campeones. Para Rincón, ha sido un "partido de sufrimiento total y absoluto" y ha lanzado una seria advertencia sobre el juego del equipo.

El comentarista ha sido tajante al analizar el encuentro en el programa que presenta Paco González: "Si en casa tu mejor jugador es el portero, algo pasa". Ha insistido en que no es una buena señal que Courtois fuera el más destacado: "tu portero no puede ser el mejor, es imposible".

Falta de gol y problemas de posición

A pesar de la victoria por la mínima (1-0), Rincón ha puesto el foco en la falta de eficacia de cara a portería. Ha señalado que el equipo generó numerosas ocasiones sin éxito: "Cuando tú llegas 20 veces a la portería contraria, rematas 10 veces, vuelves a meter otros 6 más, 16 remates y no eres capaz de ganar nada más que 1-0, algo pasa".

El análisis del exfutbolista también se ha centrado en los desajustes defensivos. "A mí el equipo me parece que se posiciona mal, que concede muchas cosas, concede muchas contras, concede mucho la espalda, y eso habrá que solucionarlo", ha afirmado. Como único punto positivo, ha destacado mantener la "portería a 0".

Finalmente, ha dedicado unas palabras a la posición de algunos jugadores, como es el caso de Bellingham. Aunque valora su entrega total, Rincón sufre porque considera que "corre para todos los lados, pero a veces sin sentido", un aspecto que cree que debe corregirse.