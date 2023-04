El motivo por el que Carlos Herrera no ha publicado ninguna fotografía de Semana Santa en sus redes sociales

Carlos Herrera es un amante de la Semana Santa. El comunicador ha vivido estos días en Sevilla, acompañado de su familia y amigos, sin faltar a ninguna cita desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Sin embargo, Herrera no ha compartido ninguna fotografía de estos días en sus redes sociales. El propio director y presentador de 'Herrera en COPE' ha explicado el por qué de su ausencia en Instagram esta semana, escúchalo en el siguiente audio.

Audio





Minutos antes de comenzar su programa, Carlos Herrera charlaba con El Pulpo tras unos días de descanso disfrutando de la Semana Santa. El director y presentador de 'Poniendo las Calles' aseguraba haber estado "siguiendo" a su colega por las imágenes que había visto suyas en Instagram, a lo que Carlos Herrera se veía obligado a corregirle, apuntando que "no" había publicado ninguna foto y explicando el motivo de ello.

Además, el Pulpo explicaba que él ha disfrutado de estas fechas en Estepona, una ciudad que asegura que "ha cambiado mucho" y a la que invitaba a Carlos Herrera. Además, en su caso sí ha compartido algunas instantáneas en sus redes de la Procesión del Jesús Cautivo vivida en Málaga, y que definía como "emocionante y sentida".

Carlos Herrera y el Pulpo comentan la última serie que han visto

Después de repasar la Semana Santa de ambos, el Pulpo ponía el foco en 'Daisy Jones & The Six', una serie que sigue el ascenso de la banda de rock del mismo nombre en los años 70 en Los Ángeles. El director y presentador de 'Poniendo las calles' ensalzaba la ficción asegurando que "es brillante en todos los sentidos" y contando que la había visto entera en "dos días", algo que no suele hacer.

Por su parte, Carlos Herrera tiene la misma opinión y destaca que "tiene su gracia", al tiempo que "es curiosa", aunque confiesa no haberla visto por completo, tan solo "algunas pinceladas". Respecto a la ficción en sí misma, "se ve mucho consumo de drogas, pero en la realidad de la música, y más en los 70, era lo que sucedía", destaca el Pulpo, que añade que "la historia en sí es brutal y triunfa el amor en todos los sentidos. El último capítulo es soberbio".

Audio





Carlos Herrera comparte una foto de su boda en Instagram

Precisamente, a través de su Instagram, Carlos Herrera anunciaba que se había casado con Pepa Gea. El comunicador compartía "gustosamente" una instantánea del día del enlace que tuvo lugar en Nueva York, el 5 de diciembre, y aprovechaba la ocasión para agradecer el "afecto e interés" recibido. Poco después, Herrera se pronunciaba sobre su boda en antena, compartiendo algunos detalles, desconocidos hasta el momento. Descúbrelos en el siguiente vídeo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado