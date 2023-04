Carlos Herrera desvela la manía que tiene cada vez que llega a la habitación de un hotel: "Cada diez minutos"

Ahora que estamos en Semana Santa y que eso también significa poder tener unos días libres, es posible que hayas decidido aprovecharlos yéndote a algún destino turístico. Ahí, es pobable que te hayas alojado en una casa rural, en algún apartamento alquilado o en un hotel. Sea como sea, seguro que, lo primero que haces al llegar, es fijarte en que todo esté en orden. Algunos, eso si, tienen algunas manías que son dignas de admirar, tal y como le pasa a Carlos Herrera, que en su programa, Herrera en COPE, ha contado cuál es esa manía que tiene cuando llega por primera vez a un hotel y que puedes escuchar aquí.

Audio





"Y todo se soluciona con el cartel de no molestar" explicaba Carlos Herrera, con la aprobación de todos sus colaboradores. Eso sí, apuntaba que en nuestro país tenemos muchísima suerte porque los hoteles son "extraordinariamente competitivos. Los hay de todas las gamas de precios" contaba el comunicador y director de Herrera en COPE.

Entonces, Naranjo o Toni explicaban en qué se fijan ellos cuando llegan a un hotel en el que no han estado nunca. "Yo me fijo en si tienen escobilla o no" explicaba Naranjo, a lo que Goyo explicaba que le parecía una "marranada".

Los baños, en lo primero que se fijan muchos

Como explicaban muchos de los colaboradores de Carlos Herrera, la mayor parte de ellos se fijan en losbaños cada vez que llegan a un hotel o a un apartamento turístico. ¿La razón? Comprobar, de primera mano, si están limpios o no. "Yo me fijo si en el baño está limpio o no" explicaba María José Navarro.

También Carlos Herrera explicaba que se suele fijar en el baño cuando llega y, concretamente, en la ducha, algo que secundaba Naranjo. Otros no tienen esa manía y se fijan en cosas en las que nadie más nos fijamos. Para Toni, por ejemplo, es importante fijarse en si el hotel tiene suelo de moqueta o no, y si, en la habitación que le han dado, las luces son óptimas o no.

Audio





Para Goyo, eso sí, es muy importante el diseño de interiores, algo que no pasa para María José Navarro, que explica que en los hoteles "está mejor que en su casa". Ojo a los aires acondicionados, que dice Naranjo que nunca atinamos a poner la temperatura correcta en la habitación. Cuando hace calor, ponemos el aire tan a tope que parece Siberia, y cuando hace frío, nos pasamos con el calor y parece que estamos en el Caribe.

Un regalo para su próximo destino turístico

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todos sabemos lo viajero que es Carlos Herrera y lo mucho que le gusta descubrir nuevos lugares. Aunque, eso sí, si hay un sitio que le guste de manera especial, sin duda ese es el Camino de Santiago. Lo ha hecho muchísimas veces y así te lo contamos en COPE.

No sabemos si lo hará este año también, pero lo que es seguro es que ya no tendrá que fijarse en lo que se fija en los hoteles con este regalo que le hizo un oyente. Nada más y nada menos, que un bastón con su cara para realizar el camino. "Se lo ha currado" contaba el comunicador.