"Por primera vez en 20 años": la pregunta de un oyente que ha dejado mudo a Carlos Herrera

La Ley Trans es uno de los temas de actualidad más sonado pese a haber sido aprobada en el Congreso hace ya unos meses. Esta incluye una reforma del Código Civil para sustituir "madre", "padres", "mujer" u "hombre", por "personas", "progenitores" o "progenitor gestante".

Así lo recoge la norma en su disposición final primera, en la que se modifica el Código Civil, según señala la exposición de motivos del texto, para implementar un "lenguaje inclusivo" y posibilitar, añadiendo términos como "padre o progenitor no gestante", que se incluya a "las parejas de mujeres y parejas de hombres cuando uno de los miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar" en procedimientos como la filiación no matrimonial.

De este modo, los términos "padres", "madre" o "padre", sin ningún añadido, desaparecerán del Código Civil, de modo que, en el caso de que únicamente haya madre, el término empleado será "madre o progenitor gestante" y en el caso de los hombres, aparecerá "padre o progenitor no gestante".

Por ejemplo, el artículo del Código Civil sobre "paternidad y la filiación", que actualmente recoge que "el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos"; se modificará para recoger que "Aunque no ostenten la patria potestad, ambos progenitores están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos".

También habrá cambios en el relacionado con el matrimonio. "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código", es la redacción actual, que se modificará cuando entre en vigor la Ley Trans para recoger que "toda persona tiene derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código".

Como consecuencia, este tema fue analizado en 'Herrera en COPE' hace unas semanas y quisieron escuchar las dudas y preguntas de los oyentes. "Siempre me ha gustado hablar con las chicas. Pinta de camionero, casado, con hijos, autónomo... Si me hago mañana mujer, como no hay que pasar pruebas físicas ni nada, ¿El tema fiscal me puede venir a cuenta? Tengo 56 años, a lo mejor puedo pedir una ayuda ¿Cómo lo ves tú?", preguntó un oyente de COPE.

"No entiendo nada de lo que me ha preguntado", reaccionó Carlos Herrera. "Si por cambiarte de sexo puedes pedir ayuda, ¿por qué no lo va a hacer gente en situación de ayuda?", aclaró el colaborador sobre las dudas del oyente. "Por primera vez en 20 años, tengo una confusión", respondía Herrera entre risas. "Tengo un lapsus", corroboró el presentador. "Habrá alguien que controle que no se aprovechen", se limitó a responder.