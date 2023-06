El motivo por el que Carlos Herrera detiene su Camino de Santiago antes de abandonar Castilla y León

Con los primeros sonidos de la mañana, Carlos Herrera nos cuenta cómo se presenta su etapa de hoy del Camino de Santiago. Cada día en 'Herrera en COPE', seguimos cada detalle del particular caminar de su director y presentador. El verano no solo ha dado paso a unos días más cálidos, sino que el sol le acompaña durante más horas del día. El paso de los días no reducen el "buen ánimo" que mantiene Herrera, que nos cuenta las características de su jornada. Escucha la ruta que seguirá en el siguiente audio.

ID:2290892

Aunque se le ha presentado una "mañana fresca", acompañada del idílico sonido de los pájaros, pronto caerá sobre este peregrino, la ola de calor que adelantábamos ayer y que el meteorólogo Maldonado ha predicho que seguiremos sufriendo durante toda la semana. Siempre calzado con sus Chiruca, avanzará con paso firme hasta llegar a su objetivo.

"El caminante se despide de Castilla y León"

"De Palencia a León, de Castilla hasta León, de Ledigos hasta Sahagún, pasando por Terradillos de los Templarios y por San Nicolás del Real Camino". El comunicador nos repasa la etapa que realizó ayer, donde fue recibido por la "espectacular torre" de la iglesia de la Iglesia de San Tirso. En su Instagram puedes admirar, con él, estos monumentos que Herrera nos relata en esta, su anual aventura del Camino de Santiago.





Paso a paso, más cerca

Tras estos días de increíbles experiencias y gran cantidad de pueblos acumuladosen sus espaldas, disfrutando de sus vistas y monumentos, de sus vinos y su gastronomía, el director y presentador de 'Herrera en COPE' nos avisa que una reducción en el kilometraje de su etapa de hoy. Con vistas a su entrada en Galicia, su meta se acerca y el Apóstol le espera para recibir su particular abrazo.

Dos millones y medio de españoles votarán por correo

Bajo esta ola de calor, muchas familias arrancarán su verano, ya que los niños hoy tendrán su último día de clase. Puede que algunos comenzaran sus vacaciones hace tiempo, pero lo cierto es que las familias ya empiezan con sus "malabares para conjugar el trabajar con tener a la tropa en casa. Ya sea con los abuelos, con los campamentos o como buenamente se pueda". Así nos lo ha contado el presentador de 'Herrera en COPE', Sergio Barbosa, en su monólogo matinal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Igualmente, lo que también comienza esla cuenta atrás para las elecciones generales. Hoy, 23 de junio, nos queda un mes exactamente para acercarnos de nuevo a las urnas para votar. Como nos anunciaba Sergio Barbosa, ayer arrancaban los sorteos para las mesas electorales. "La suerte ya está echada para algunos de los más de medio millón de españoles que les llegará el comunicado de que han sido convocados para ejercer" esta labor.

Aunque lo que va a marcar la jornada electoral será el voto por correo. "Está batiendo récords históricos con un incremento del 194%. Dos millones y medio de españoles han solicitado ya los papeles" para participar en los comicios con este formato. Escucha en el siguiente vídeo la actualidad política en el monólogo de Barbosa.