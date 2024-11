Millán Salcedo, en COPE: "No soy capaz de madrugar ni de aprenderme un texto"

Este jueves, dibujamos una sonrisa en nuestros rostros gracias al mítico humorista Millán Salcedo. Pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Así, desintoxicamos un poco de la política y de la vorágine de la actualidad.

Al comienzo de su intervención, ha bromeado con la hora real en la que ha tenido que despertarse para charlar con nosotros. "Me he tenido que levantar a las 7:45h, que me lo he programado con Alexa".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Escucha la entrevista de Carlos Herrera al humorista Millán Salcedo

Así, Millán indica que suele tener una vida de noche, "como Encarna de noche. Por cierto, ¿era aquí?".

La noche del sketch mítico de Encarna, de Martes y Trece, Herrera siguió la parodia desde su televisión "y tú cerrando un ojo, y todavía me acuerdo de mis convulsiones de aquella noche". El comunicador cree que todo lo que ha hecho Millán, lo ha hecho muy bien. Y algunas que no se han hecho tan bien, pues no han tenido tanta importancia.

Ahora, del 1 al 15 y del 21 al 29 de diciembre, durante 3 domingos, Millán hará reír a todos los espectadores con 'Pregúntamelón'. "En el Infanta Isabel, en la calle Barquillo de Madrid, he encontrado la horma. Y sobre lo que mencionabas de Encarna no estabas previsto. Lo hemos explicado sobradamente".

Será un formato pregunta-respuesta y "en mi caso, sería un pódcast. Luego interactuaríamos con el público asistente. Me lanzo al ruedo y tú pregúntame. Y no llevo guion. No soy capaz de madrugar ni de aprenderme un texto. Así que por eso digo que es la horma de mi zapato".

El anecdotario de Martes y 13 es muy extenso y "ni más ni menos que, en un auditorio de Santander, me pegué una culada que me tuvieron que llevar. Me ingresaron. La gente se pensaba que era de coña".

'Preguntamelón' sale de un día que coge una tajada de melón y dice 'Dime, melón'. Ello ocurrió, explica, "hace mil años, cuando mi sobrina Rebeca tenía 3-4 años. Hacía muchas tonterías. Y un día que abrí un melón, se me ocurrió lo de 'Diga, melón'. La niña se partió la caja de risa. Hay algo más sincero..¿que una risa del niño? Esto lo tiene que ver toda España, pensé".

Millán ha dormido con Yuste de cualquier modo. Hasta en el coche. Y han recorrido "carreterillas. Hemos girado por España como peonzas. Eso es aprendizaje, amigo. Y esa es la gran escuela de arte dramático. Y antes, más".

La vida profesional de Martes y 13 es una flecha hacia arriba, permanente. Llegan a hacer 10 años consecutivos de Nochevieja en televisión. "Hay algunos sketches que no podríamos hacer ahora. Hay gente con la piel muy fina. ¿Y qué hacemos con el chulo que castiga? ¿qué hacemos con el Pichi?".

"podría contar miles y miles de anécdotas"

Llegó un momento en el que el trabajó saturó. Millán "tuvo problemas y, a mi carácter normal, pues aquello le pudo. No podíamos salir a la calle. Yo he sido siempre muy cercano. Me encanta ir a los bares. Soy ambidiestro de barra, y sigo siéndolo. He sido fumador y bebedor social. Y podría contar miles y miles de anécdotas".

¿Ha notado Millán que el público me requiere? Claro que sí, pero "uno no tiene que estar todo el rato ejerciendo de. Pasaba un coche y me decían 'Adiós Encarna'. Yo no podía más. Tuve un ataque y nuestro representante me metió en un centro y allí ya empezó la crítica. Me cogieron fotos y que yo estaba muy mal. Qué depresión tienes".

El humorista dice también 'jate'. Eso también lo ha imitado media España. "Hemos tenido grandes maestros los del humor", reflexiona al respecto, hablando de sus fuentes de inspiración.

El artista también ha hablado del accidente que tuvo en Sevilla. Se sometió a una operación e indica (bromeando claramente) que sus "erres actualmente no se resbalan, están participando en el campeonato mundial de tobogán. Las he perdido. Pero seguiré yendo a Roma, seguiré sintiendo amor, benditas sean las r. No pasa nada. Yo creo que se me entiende".

Por último, y volviendo a su espectáculo que estrena en Madrid, asegura que estará "encantado de ir a más sitios y hay gente que en Instagram que quiere que vaya a sus ciudades. Me encantaría ir a Valencia, por ejemplo. Yo quiero formatos reducidos y todo lo que se recaudara iría para la pobre gente con ese tema que han tenido, que vaya tela. Hay que ponerse en el lugar de la gente".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.