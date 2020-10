Miguel Ángel Martínez: “El coronavirus se superará, pero que la obesidad pase a la historia no lo veo tan clar

Miguel Ángel Martínez es epidemiólogo, experto en Salud Pública y en dieta mediterránea, la cual consume y sigue a rajatabla, aunque alguna vez tenga algún que otro capricho.

Está al frente del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y es catedrático visitante en la Universidad de Harvard. Allí en EEUU, sus estudios han asesorado a Michelle Obama para la mejora de su programa de salud pública y alimentación. “Allí hemos desarrollado estudios de dieta mediterránea, y han impactado mucho, hasta conseguir cambiar la pirámide de plato saludable”.

Dice que la industria de los ultraprocesados, es fuerte, pero no invencible, porque aunque los de salud pública no tienen tanto dinero, sí tienen algo que ellos no:

Tienen razón.

Y es que la obesidad es una de las peores epidemias que existen, peor que probablemente el coronavirus, porque mueren más personas por este mal. Asegura que hay estudios que confirman que si comemos bien, estamos menos expuestos a enfermedades, incluido el coronavirus. Por tanto es importante comer, bien, perder peso, y mantenerlo. “Tenemos en marcha este estudio que se concluirá en el 2022 pero es el ensayo de nutrición más importante de Europa”.

“Denunciamos la táctica de la industria alimentaria, para que la gente coma basura”, y por eso “la dieta mediterránea, la de nuestros abuelos, es efectiva, es buena y variada”. Y termina acabando con los bulos... el café no es malo (él aconseja tomarse 4 tazas si es necesario), y ante la mala fama, se freirían un huevo sin problema.