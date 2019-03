El mensaje de Herrera a las ministras y a la mujer de Sánchez tras la manifestación feminista

Tres mujeres han sido asesinadas presuntamente por sus parejas en 48 horas, en Valga (Pontevedra), Estepona (Málaga) y Madrid, crímenes machistas que elevan a doce las víctimas por violencia de género en 2019 y que han dejado huérfanos a 9 menores.

De las 12 víctimas de violencia machista de este año, solo consta denuncia en uno de los casos.

El último asesinato que se investiga es el de la mujer de Valga, de 43 años, que ha sido encontrada sin vida por su hermana este domingo en su domicilio, junto al cadáver de su marido, de 46, que supuestamente se habría quitado la vida tras asesinar a su esposa con un arma de fuego.

Carlos Herrera ha querido aprovechar su editorial de este lunes para comentar este tema. Después de todo lo que ha pasado durante el fin de semana, esto no quita que “también seamos críticos cuando haya que serlo con alguna utilización de la lucha contra la violencia machista como la que se hizo el pasado viernes en la manifestación del 8-M”.

El comunicador de 'Herrera en COPE' ha preferido, en lugar de hacer el “correlato de las cosas”, que sea Cristina López Schlichting la que explique lo que sucedió con su editorial de 'Fin de Semana'.

A continuación podrás leer el extracto de su monólogo por el que Herrera ha terminado diciendo “esto es lo mismo que quería decir yo”, concluyendo con un “no tengo nada más que añadir, dicho queda”:

“Las mujeres periodistas no deben exponerse en Oriente Medio; o aquello que me dijo un director, como has tenido tres hijos, has renunciado a tu carrera; o lo que murmuraron cuando mis tres hijos nacieron en tres años, Cristina la coneja.

Que nos pasó a principios del siglo XXI por caer bien y que todos nos quisiesen, fuimos capaces de hablar como analfabetos en los ministerios de la nación: ustedes, vosotras, vosotras, ustedes, ellos y ellas.

¿Por qué abuchearon a Arrimadas y Villacís? ¿Quiénes de nosotras tiene derecho a poner una estrella amarilla a otra? ¿Begoña Gómez, la ministra Calviño, Celaá, Carmen Calvo? ¡Que vergüenza! Dividirnos y señalarnos entre nosotras.

Progres buenas y conservadoras malas. ¿Alguna de ustedes me va a toser a mí? Después de tres hijos y una carrera, de deslomarme preparando comida en tuppers para que mis hijos pudieran comer mientras yo estaba en Kosovo en Osetia o en Irán. ¿Ustedes, señora ministra? ¿Por ser conservadora y católica? ¡Qué bochorno! Además de feminista, son ustedes dogmáticas, sectarias e intolerantes. Manipulan un movimiento noble que sacó a miles de mujeres en favor de sus intereses y de sus dueños. Han demostrado que el feminismo no está demostrado con la estupidez. Qué pena, señoras”.