El “fallo histórico” de Errejón en Twitter con Colón como protagonista

El pasado domingo el diario ABC publicaba en su portada una información referente al dictamen de la Real Academia de la Historia que demostraba que “la primera vuelta al mundo fue plena y exclusivamente española”. Según está información, Magallanes comandó en 1519, bajo la finaciación de la Corona de España, una expedición que supuso la 1º Vuelta al Mundo.

La portada provocó ciento de reacciones en Twitter el pasado domingo. Por ejemplo, a raíz de esta portada, el escritor Pérez-Reverte creo un hilo de tuits junto a sus usuarios comentado cuáles eran los acontecimientos históricos más importantes en la historia de nuestro país.

Pero los usuarios se centraron en un tuit en particular, el del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid bajo las siglas de 'Más Madrid', Iñigo Errejón, que publicó el siguiente mensaje: “El VAR interviniendo un pocos siglos después. Había una diferencia entre Colón y quienes decían que la Tierra era plana: él miraba hacia delante. Qué bien nos haría a toda España enfocar las energías en lo que queremos ser y no en si fue primero el huevo y la gallina".

Los usuarios ha respondido al exlíder de Podemos recordándole que, cuando Magallanes dió la vuelta al mundo, Colón llevaba varios años muerto.

También muchos usuarios le han respondido en relación a la teoría de que la Tierra era plana, señalando que en tiempos de Colón el debate se centraba en el diámetro de la Tierra, no en la forma del planeta.

Colón no lo decía, los Reyes Católicos tampoco, la Iglesia no, los científicos menos... Se debatía sobre el geocentrismo (hasta el 1540 o 50, por Copérnico, no había una teoría contraria fuerte), pero no por si la tierra era plana.