El mensaje de Herrera al Gobierno por la gestión del coronavirus: “Toda esa conjura de necios...”

Carlos Herrera ha lanzado un mensaje directo al Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. El comunicador ha denunciado las constantes mentiras del Ejecutivo. También ha querido recordar la dramática decisión de no cancelar las manifestaciones del 8M que supusieron un caldo de cultivo para la situación que estamos viviendo en la actualidad. De esas marchas, Herrera ha destacado una de las pancartas que se pudieron observar. En ella, se podía leer: “tu machismo mata más que el coronavirus”. Un lema que, según el comunicador, resulta “sarcásticamente paradójico”. Por último, Herrera ha pedido que se deje de tratar a los ciudadanos de forma infantil. Unos ciudadanos que, en su práctica mayoría, están cumpliendo de manera ejemplar las restricciones establecidas por el estado de alarma. Y ha añadido que “toda esta conjura de necios”, en referencia al Gobierno, “algún día lo van a tener que pagar”.

Vídeo

LA PANCARTA

“El Gobierno reconoce, por ejemplo, que mintió, no ha tenido más remedio hasta en el positivo de Carmen Calvo. Mintieron. Da positivo por coronavirus cuando decían negativo no concluyente, que era una forma de ganar tiempo no se sabe exactamente bien para qué. Ahora es cuando aquella pancarta que aparecía en la malhadada manifestación del 8 de Marzo, que el Gobierno sabiendo lo que ocurría aún así quiso mantener, aquella pancarta que decía 'el coronavirus no mata más que el machismo', repito, 'el coronavirus no mata más que el machismo' cuando menos resulta vamos a dejarlo en sarcásticamente paradójico o paradójicamente sarcástico”, ha comentado Herrera.

“Nada que sorprenda, en cualquier caso, con un Gobierno que, evidentemente, no está a la altura. Olvídense de las previsiones que haga esta gente porque nunca dicen la verdad. Nunca dicen toda la verdad. O a veces no saben ni lo que dicen. Y los millones de españoles que cumplen con su obligación, qué es el 99% de la gente, merece un gobierno que no les mienta y que les trate como adultos. Y que no maniobre solamente con propaganda. Y con aprovechateguis como el charlatán de Pablo Iglesias organizando caceroladas contra la forma de Estado. Toda esa conjura de necios, exactamente al que estamos asistiendo, algún día lo van a tener que pagar”, ha terminado diciendo el comunicador.

Vídeo

EL POSITIVO DE CALVO

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado positivo en el último test al que se ha sometido por coronavirus, según han informado fuentes del Gobierno este miércoles. La vicepresidenta había realizado pruebas anteriores con resultado negativo y la última de ellas que se le realizó este martes no proporcionaba datos concluyentes, por lo que se le ha repetido el test. Según las fuentes, Carmen Calvo evoluciona favorablemente y recibe el tratamiento médico prescrito en la clínica de Madrid en la que está ingresada desde el pasado domingo, con el protocolo de aislamiento y cuarentena preceptivo. Se trata de la tercera integrante del Ejecutivo contagiada, junto a las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Política Territorial, Carolina Darias.