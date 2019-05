El mensaje de Herrera a Ábalos por equiparar a Vox con los “proetarras” de Bildu

Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española, ha querido dirigirse de manera muy directa al ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por sus palabras equiparando a Vox con Bildu. Para Ábalos, ambos partidos son igual de inconstitucionales por poner en duda el actual modelo autonómico.

“Y luego, ha dicho Ábalos, que ha dejado otra perla, que Vox es tan inconstitucional como Bildu. ¿Y que le ha llevado a Ábalos a pensar... a este talento de la política contemporánea, a este gran estadista... a pensar que Vox es lo mismo que Bildu? Pues no lo sé. Porque cuestiona el modelo territorial. Pero, ¿el modelo territorial no es cuestionable? Claro que sí, si se reforma desde la Constitución y estamos todos de acuerdo. Como los referéndums de autodeterminación. Los referéndums de autodeterminación tienen un problema, que no los contempla la Constitución, pero si se cambia y estamos todos de acuerdo....”, ha empezado diciendo Herrera.

Tras esto, el comunicador ha querido explicarle a José Luis Ábalos, una diferencia muy clara entre el partido de Abascal y los “proetarras” de Bildu. “Y, además, hay una sutil diferencia entre Vox y Bildu. Que Vox no ha matado a nadie ni se ha negado a condenar atentados. Esa es la sutil diferencia”, ha terminado de manera demoledora el comunicador.

NEGOCIACIONES NAVARRA

Todo ha salido a relucir a raíz de Navarra. Sobre los pactos en la Comunidad Foral, el secretario de Organización del PSOE ha afirmado que los socialistas "no negociarán con Bildu" y ha explicado que el PSOE es la formación progresista, no nacionalista, que tiene más respaldo después de Navarra Suma (PP, UPN y Cs).

Ábalos ha recordado que el actual gobierno de Geroa Bai ha perdido y ahora se trata de "equilibrar" un gobierno que "no sea nacionalista, pero sí de impronta progresista. Y nosotros estamos reivindicando la presidencia, obviamente".